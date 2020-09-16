Лукашенко и глава СВР России: за протестами в Белоруссии стоят США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США, несколько стран Центральной и Восточной Европы и Украину в разработке и реализации "сценария по уничтожению" Белоруссии и в "агрессии". По всей видимости, он имел в виду массовые акции протеста, которые более месяца продолжаются в стране - их участники протестуют против фальсификаций на выборах и полицейского насилия.

Лукашенко в среду встретился со своими сторонниками - "политическим активом" страны.

По словам Лукашенко, США и их союзники готовились к нынешней ситуации "в течение последних десяти лет". Вину за подготовку акций протеста белорусский президент возложил на американскую "сеть фондов по поддержке так называемой демократии", а также Чехию, Польшу и Литву. Украина "стала форпостом политических провокаций", сказал Лукашенко, посетовав, что Белоруссия её "неизменно поддерживала", в том числе в вопросах территориальной целостности. Минск формально не признаёт аннексированный Крым территорией России, хотя и голосует солидарно с Россией в ООН по крымской проблематике.

По словам Лукашенко, его оппоненты пытались устроить "цветную революцию" по "американскому учебнику". Белорусский президент считает, что это не удалось. Он сказал о необходимости принятия новой конституции, по которой в будущем могут быть проведены новые выборы. Оппозиция требует новых выборов немедленно, утверждая, что Лукашенко потерял легитимность.

Лукашенко также встретился в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он сказал, что просил президента России Владимира Путина о поставках новых видов вооружений, а также предложил провести новые военные учения по завершении российско-белорусских учений "Славянское братство", которые проходят в стране сейчас.

14 сентября Лукашенко встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Ему он тоже изложил версию о внешнем вмешательстве в белорусские дела со стороны Запада.

При этом до выборов 9 августа он чаще обвинял во вмешательстве саму Россию.