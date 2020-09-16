Лукашенко и глава СВР России: за протестами в Белоруссии стоят США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США, несколько стран Центральной и Восточной Европы и Украину в разработке и реализации "сценария по уничтожению" Белоруссии и в "агрессии". По всей видимости, он имел в виду массовые акции протеста, которые более месяца продолжаются в стране - их участники протестуют против фальсификаций на выборах и полицейского насилия.
Лукашенко в среду встретился со своими сторонниками - "политическим активом" страны.
По словам Лукашенко, США и их союзники готовились к нынешней ситуации "в течение последних десяти лет". Вину за подготовку акций протеста белорусский президент возложил на американскую "сеть фондов по поддержке так называемой демократии", а также Чехию, Польшу и Литву. Украина "стала форпостом политических провокаций", сказал Лукашенко, посетовав, что Белоруссия её "неизменно поддерживала", в том числе в вопросах территориальной целостности. Минск формально не признаёт аннексированный Крым территорией России, хотя и голосует солидарно с Россией в ООН по крымской проблематике.
По словам Лукашенко, его оппоненты пытались устроить "цветную революцию" по "американскому учебнику". Белорусский президент считает, что это не удалось. Он сказал о необходимости принятия новой конституции, по которой в будущем могут быть проведены новые выборы. Оппозиция требует новых выборов немедленно, утверждая, что Лукашенко потерял легитимность.
Лукашенко также встретился в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он сказал, что просил президента России Владимира Путина о поставках новых видов вооружений, а также предложил провести новые военные учения по завершении российско-белорусских учений "Славянское братство", которые проходят в стране сейчас.
14 сентября Лукашенко встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Ему он тоже изложил версию о внешнем вмешательстве в белорусские дела со стороны Запада.
При этом до выборов 9 августа он чаще обвинял во вмешательстве саму Россию.
- Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в среду заявил, что в протестах против официальных результатов выборов в Беларуси “чётко прослеживается западный след”. Его слова цитирует ТАСС.
- По словам Нарышкина, “протестные акции носят хорошо организованный характер” и “координируются из-за рубежа”. Он утверждает, что “запад начал подготовку протестов задолго до выборов”, а активисты и блогеры проходили обучение за рубежом.
- Нарышкин утверждает, что финансировали подготовку Соединённые Штаты, потратив на это около 20 миллионов долларов.
- Похожие тезисы российские официальные лица высказывали в связи с массовыми акциями протеста, приведшими к смене режимов в других странах, в частности Грузии и Украине.
- Белорусская оппозиция утверждает, что протесты против Лукашенко не направлены против России.
- Страны Запада не признали прошедшие в Белоруссии выборы легитимными, а также осудили насилие по отношению к участникам мирных акций протеста. Некоторые из них заявили о нелегитимности Лукашенко, а также о недопустимости со стороны России вмешиваться в дела Белоруссии. Каких-либо доказательств связи белорусской оппозиции с Западом ни Лукашенко, ни Россия не предоставили.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.