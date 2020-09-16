США внесли в санкционный список двух россиян за кражу криптовалюты

Соединённые Штаты внесли в санкционный списки, связанные с кибербезопасностью, еще двух граждан России.

Данилу Потехина и Дмитрия Карасавиди обвиняют в так называемых фишинговых атаках на клиентов криптовалютных бирж. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что санкции в отношении этих двух россиян введены по решению Госдепартамента, Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и Министерства финансов.

"Американские граждане и компании стали жертвами злонамеренной киберактивности, общий убыток от которой составил не менее 16,8 миллиона долларов", – сказал Помпео.

Как отмечает "Голос Америки", атаки совершались в 2017-2018 годах и были нацелены на клиентов трех бирж криптовалют, две из которых базируются в США, а одна – за рубежом.

Министр финансов Стивен Мнучин сказал, в свою очередь, что его ведомство продолжит использовать свои полномочия для преследования киберпреступников и по-прежнему сохраняет приверженность безопасному и надежному использованию новых технологий в финансовом секторе.

На прошлой неделе Соединённые Штаты внесли в санкционный список четырёх связанных с Россией лиц, которых Вашингтон обвиняет в попытках повлиять на американский избирательный процесс. Среди них оказались трое россиян, которые работают в "Агентстве интернет-исследований", известном как "фабрика троллей". Также в "чёрный список" попал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он известен, в частности, публикацией аудиозаписей, которые якобы свидетельствуют о влиянии на экс-президента Украины Петра Порошенко со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена. В штабе Байдена, который сейчас баллотируется на пост главы государства, аудиоматериалы назвали продолжением длительных усилий России по дискредитации политика-демократа.

Обвинения во вмешательства в дела других стран российские власти всегда категорически отрицали.