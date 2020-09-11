Microsoft: хакеры из РФ, Китая и Ирана пытаются вмешаться в выборы в США

Хакеры, связанные с Россией, Китаем и Ираном, ведут слежку за действиями людей и групп, имеющих отношение к предстоящим президентским выборам в Соединённых Штатах.

Об этом в четверг предупредила компания Microsoft, отметив, что хакеры, причастные к взлому серверов Демократической партии четыре года назад, вновь пытаются вмешаться в выборы.

"Очевидно, что активность извне нарастает, предпринимается всё больше усилий, направленных на то, чтобы повлиять на избирательный процесс", – подчеркнули в Microsoft. Эксперты при этом говорят, что в поле зрения хакеров находятся оба основных кандидата от ведущих политических партий – республиканец, нынешний президент Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

IT-гигант сообщает о попытках взлома более 200 организаций, ставших объектами атак российских хакеров из группы Strontium. "Подобно тому, что мы наблюдали в 2016 году, Strontium охотится за данными учетных записей пользователей, предположительно, чтобы помочь в сборе информации для разведслужб, либо чтобы использовать их для подрывных операций", – заявил вице-президент Microsoft Том Бёрт, отвечающий за безопасность и доверие клиентов.

Группу Strontium, известную также как Fancy Bear, связывают с российской военной разведкой ГРУ, отмечает Би-би-си. Согласно выводам специалистов, те же хакеры стоят за взломами британских политических партий, но каких именно, в Microsoft не уточняют. Хакеров из Китая, по сведениям IT-компании, интересуют люди в окружении Джо Байдена, тогда так кибермошенники в Иране атакуют компьютеры лиц, связанных с нынешним главой Белого дома Трампом. Большинство кибератак, согласно информации Microsoft, не были удачными. Эксперты добавляют, что в целом объектами взломов не становились организации, имеющие отношение к самим системам голосования.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с темой, сообщило, что хакеры, предположительно поддерживаемые Россией, атаковали сотрудников американской консалтинговой компании SKDKnickerbocker. С ней сотрудничает штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена. По данным источников Reuters, об атаке компанию предупредили специалисты Microsoft.

Москва всегда категорически отрицала обвинения в причастности к вмешательству в выборы в других странах, в том числе обвинения в сговоре с избирательным штабом Дональда Трампа на выборах в 2016 году.