США внесли в санкционный список трёх сотрудников "фабрики троллей"

Соединённые Штаты внесли в санкционный список четырёх связанных с Россией лиц, которых Вашингтон обвиняет в попытках повлиять на американский избирательный процесс.

Как заявило в четверг министерство финансов США, санкции вводятся в отношении троих россиян, которые работают в "Агентстве интернет-исследований", известном как "фабрика троллей". Также в "чёрный список" вносится депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

"Россия использует множество марионеток в попытках посеять разногласия между политическими партиями и вызвать внутренние разногласия, чтобы повлиять на избирателей", - отмечается в заявлении Минфина, которое приводит "Голос Америки". Андрей Деркач, как утверждают в ведомстве, уже более десяти лет считается активным российским агентом и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. "Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы повлиять на выборы в США и других странах. Соединенные Штаты продолжат использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - подчеркнул министр финансов страны Стивен Мнучин.

Попавших в санкционный список сотрудников "Агентства интернет-исследований" обвиняют в попытках вмешательства в промежуточные выборы 2018 года. Приводятся имена – Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц. В заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что эти люди занимались криптовалютными счетами агентства, тем самым "способствуя его злонамеренной деятельности против американцев".

Санкции предполагают, среди прочего, блокировку всех активов, подпадающих под юрисдикцию США, и запрет на ведение дел с участниками списка для американских граждан.

"Агентство интернет-исследований" связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют человеком из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. Обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, Москва не раз категорически отвергала.

Весной этого года сообщалось об обнародованных украинским депутатом Андреем Деркачом аудиозаписях, якобы свидетельствующих о влиянии, которое на экс-президента Украины Петра Порошенко оказывал бывший вице-президент США Джо Байден. Газета The Washington Post тогда отмечала, что Деркач учился в школе КГБ имени Дзержинского в Москве. А избирательный штаб Байдена, который сейчас претендует на пост президента США, назвал обнародованные Деркачом аудиоматериалы продолжением длительных усилий России по дискредитации политика-демократа.