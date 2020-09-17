Свидетелю Иеговы из Пензы заменили реальный срок на условный

Пензенский областной суд смягчил приговор 56-летнему Свидетелю Иеговы Владимиру Алушкину с шести лет колонии до четырех лет условно. Об этом сообщается на сайте организации.

Его жене Татьяне и еще четырем верующим приговор в два года условно оставили в силе.

Алушкин получил шесть лет колонии в декабре 2019 года по обвинению в участии в экстремистской организации. По версии следствия, он руководил местной общиной Свидетелей Иеговы. Вину ни он, ни остальные осуждённые не признали. Они заявляли, что не состояли в юридически оформленной структуре. Исповедовать идеи Свидетелей Иеговы, по их мнению, законом не запрещено.

В марте 2020 года суд отменил обвинительный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Алушкина отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Свидетели Иеговы были признаны в России экстремистской организацией и запрещены в 2017 году. Во многих регионах России против верующих возбуждают уголовные дела, счет отправленных под стражу идет на десятки. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.

В июле Свидетели Иеговы заявили, что за последние три года правоохранительные органы провели у верующих уже свыше тысячи обысков. В качестве вещественных доказательств по уголовным делам у последователей вероучения изымают Библии, печатные публикации, а также личные вещи, не имеющие никакого отношения к религии: деньги, банковские карты, электронные устройства и даже журналы по шитью.