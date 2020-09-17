Минфин увеличит субсидии государственным СМИ

Минфин предложил увеличить затраты бюджета в 2021 году на поддержку СМИ сразу на 40% по сравнению с теми, что планировались прошлой осенью. Но фактически субсидии останутся на уровне 2020 года, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".

В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд рублей. Таким образом, формально Минфин предложил увеличить господдержку СМИ на 40%. Но по сравнению с тем, сколько средств было выделено СМИ в этом году (101,2 млрд рублей), предложенная корректировка на 2021 год оказывается незначительной — государство фактически сохраняет размер субсидий на прежнем уровне.

ВГТРК в 2021 году получит 25 млрд рублей.

"Россия Сегодня" — 7,6 млрд рублей.

"Общественное телевидение" — 6 млрд рублей.

"Первый канал" — на 6 млрд рублей.

Исторически "Первый канал" получал из бюджета субсидии только на распространение своего сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек. Точно так же государство поддерживало и поддерживает другие общероссийские обязательные общедоступные каналы. "Первый канал" в котором государство контролирует 51%, убыточен: по итогам 2019 года чистый убыток составил 4,1 млрд рублей. Поэтому с 2017 года Роспечать выделяет вещателю еще и разовые субсидии на производство и закупку контента.

В 2020 году АНО "ТВ-Новости", управляющее телеканалами RT на разных языках и их интернет-версиями, получило в совокупности 27,4 млрд рублей. Средства выделялись как на создание и распространение теле-, радио- и интернет-каналов, так и на запуск немецкой версии и обновление телевизионно-технического комплекса в Москве. Год назад планировалось, что в 2021 году из дотации RT останутся лишь 18,3 млрд рублей непосредственно на производство и распространение контента. Теперь Минфин, как следует из его пояснительной записки к проекту бюджета, предлагает увеличить дотации до 27,3 млрд рублей.