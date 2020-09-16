Мавзолей: перезагрузка. Эфир в 18:05

Союз Архитекторов России объявил – и после бурной общественной реакции сразу же отменил народный конкурс на новое использование Мавзолея Ленина. Однако вопросы остаются: каково будущее мемориала? Вечно ли там будет находиться тело вождя пролетариата? И почему тема Мавзолея по-прежнему так болезненна в России?

Гости Радио Свобода: Ирина Коробьина, член Международной академии архитектуры, куратор проекта «Мавзолей», и Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета общества «Мемориал». Эфир в 18:05