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Археология

Мавзолей: перезагрузка. Эфир в 18:05

Один из проектов ленинского Мавзолея. 1920-е годы

Архитектор Ирина Коробьина и историк Никита Петров: что делать с главной усыпальницей страны?

Союз Архитекторов России объявил – и после бурной общественной реакции сразу же отменил народный конкурс на новое использование Мавзолея Ленина. Однако вопросы остаются: каково будущее мемориала? Вечно ли там будет находиться тело вождя пролетариата? И почему тема Мавзолея по-прежнему так болезненна в России?

Гости Радио Свобода: Ирина Коробьина, член Международной академии архитектуры, куратор проекта «Мавзолей», и Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета общества «Мемориал». Эфир в 18:05

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