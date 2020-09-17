В Колумбии протестующие повалили статую конкистадора де Белалькасара

В колумбийском городе Попаян участники акции протеста представителей коренного населения повалили статую испанского конкистадора Себастьяна де Белалькасара.

Протестующие из индейского племени мисак считают де Белалькасара олицетворение пяти веков геноцида и рабства, человеком, который несёт ответственность за расправы над их предками и захват земель. Мэр Попаяна, напротив, назвал его символом мильтикультурного города и осудил акт вандализма, передаёт "Би-би-си".

Себастьян де Белалькасар, живший в 15-16 веках, руководил несколькими экспедициями в северо-западной части Латинской Америки, основав, среди прочего, на месте древнего индейского города поселение, которое впоследствии стало столицей Эквадора - Кито. Попаян, на юго-западе Колумбии, также основал де Белалькасар. Это произошло в 1537 году.

Свержение статуй исторических деятелей, которые у части общества ассоциируются с рабством и колониализмом, стало характерной чертой протестов в США и государствах Европы под лозунгом "Жизни чёрных имеют значение".

Выступления начались после гибели от рук полицейских в Миннеаполисе в мае этого года афроамериканца Джорджа Флойда. Участники акций, которые в США нередко сопровождались погромами и столкновениями с полицией, выступают против расового неравенства и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов.