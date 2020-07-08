Культурная революция или погром? Эфир в 18:00

Вслед за эпидемией коронавируса страны Запада накрыла социальных протестов. После убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда второй месяц бушуют демонстрации против расового неравенства и социальной несправедливости, которые сопровождаются погромами магазинов и сносом памятников. Чего добивается движение Black Lives Matter, и почему оно так сильно раздражает российскую общественность? Существует ли в самой России расизм?

Участвуют: Александр Верховский, директор Информационно-аналитического центра «Сова», Александр Эткинд, историк, культуролог, профессор Европейского университета во Флоренции, и Анатолий Голубовский, историк, социолог, член Совета Вольного исторического общества. Эфир в 18:00