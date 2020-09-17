Экс-глава Союза биатлонистов Кравцов задержан по делу о растрате

Директор центра подготовки сборных команд России, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва.

"Кравцов задержан по уголовному делу по статье "присвоение или растрата в особо крупном размере",— сказала агентству РИА "Новости" Меркачёва. Делом занимается Главное следственное управление СКР. По версии следствия Александр Кравцов устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Эти люди получали зарплату, фактически не работая, рассказала Меркачева ТАСС. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

"У Кравцова есть доказательства, что эти люди на самом деле работали, а дело он связывает с увольнением одного сотрудника, который, обидевшись, написал заявление",— сказала член ОНК.

Центр подготовки сборных команд России — крупнейшая по суммам госконтрактов подведомственная организация Минспорта, получившая по состоянию на сентябрь контракты на сумму 38,3 миллиарда рублей.