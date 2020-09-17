Суд отменил заочный арест трижды голосовавшей по поправкам россиянки

Московский городской суд в четверг отменил постановление о заочном аресте гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Ильинская подозревается в незаконном получении бюллетеня для голосования. По версии следствия, она проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве, потом в российском генеральном консульстве в Хайфе, а в третий раз дистанционным способом. Ильинская утверждает, что таким образом хотела показать уязвимость системы электронного голосования для подтасовок.
Постановление о заочном аресте было отменено из-за нарушения права Ильинской на защиту. Адвокат по назначению, который защищал её изначально, не обжаловал заочный арест и не связывался со своей подзащитной. "Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей," - заявил юрист "Агоры" Леонид Соловьёв. Материалы дела отправили на новое рассмотрение в Черемушкинский суд Москвы.
В конце августа по делу Ильинской в московской квартире галериста Марата Гельмана прошёл обыск. Он подчеркнул, что живёт с законной женой и тремя детьми в Черногории. Однако, по его словам, некий суд установил, что он "фактически живёт с Юлией Ильинской на Остоженке".
- Первым о возможности проголосовать дважды – на избирательном участке и онлайн – рассказал журналист "Дождя" Павел Лобков 25 июня, в первый день голосования по поправкам к Конституции. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала действия Лобкова провокацией. Полиция завела административное дело в отношении журналиста. В сообщении МВД говорилось и о возможном уголовном преследовании. Сам Лобков сказал "Открытым медиа", что полиция за прошедший месяц с ним не связывалась.
- Оппозиция и организации по защите прав избирателей критиковали организацию общероссийского голосования, утверждая, что система слабо защищена от фальсификаций и различных нарушений, а ход и результаты электронного голосования вообще невозможно проверить. Лобков и другие последовавшие его примеру люди говорили, что проголосовали дважды, чтобы продемонстрировать слабые места в организации голосования.
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