Суд отменил заочный арест трижды голосовавшей по поправкам россиянки

Московский городской суд в четверг отменил постановление о заочном аресте гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Ильинская подозревается в незаконном получении бюллетеня для голосования. По версии следствия, она проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве, потом в российском генеральном консульстве в Хайфе, а в третий раз дистанционным способом. Ильинская утверждает, что таким образом хотела показать уязвимость системы электронного голосования для подтасовок.

Постановление о заочном аресте было отменено из-за нарушения права Ильинской на защиту. Адвокат по назначению, который защищал её изначально, не обжаловал заочный арест и не связывался со своей подзащитной. "Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей," - заявил юрист "Агоры" Леонид Соловьёв. Материалы дела отправили на новое рассмотрение в Черемушкинский суд Москвы.

В конце августа по делу Ильинской в московской квартире галериста Марата Гельмана прошёл обыск. Он подчеркнул, что живёт с законной женой и тремя детьми в Черногории. Однако, по его словам, некий суд установил, что он "фактически живёт с Юлией Ильинской на Остоженке".