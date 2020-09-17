Члена "Открытой России" задержали на выходе из спецприемника

В Москве полиция задержала исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова на выходе из спецприёмника, где он отбывал 14 суток ареста. Об этом сообщила в твиттере координатор движения Татьяна Усманова.

Пивоварова доставили в ОВД "Мещанское". На него составили административный протокол о нарушение порядка проведения публичного мероприятия из-за поста в его телеграм-канале о сходе против поправок к Конституции на Пушкинской площади. Пивоварова на ночь оставили в отделе полиции до суда.

В начале сентября исполнительного директора "Открытой России" арестовали на 14 суток по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за поста в фейсбуке. Пивоваров анонсировал сбор подписей на Пушкинской площади в Москве против итогов голосования по поправкам к Конституции. Суд посчитал, что из-за опубликованной активистом записи, состоялось публичное мероприятие, которое мешало движению транспорта и пешеходов.

В начале августа Пивоваров был задержан сотрудниками пограничного отдела в Рудне Смоленской области. Вместе с ним были задержаны члены "Открытой России" Даниил Потапов и Александр Федосеев. Они ехали освещать выборы и протесты в Белоруссии в качестве блогеров.