Глава Еврокомиссии: "Северный поток-2" – не только экономический проект

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным следует рассматривать не только как экономический проект, но и как в высшей степени политический. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению". "Наша надежда на дальнейшее продвижение наших отношений с этим трубопроводом уменьшается. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ещё в начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" будет достроен, даже несмотря на угрозу введения американских санкций. После отравления российского оппозиционера Алексея Навального глава МИД Германии заявил, что позиция Берлина во многом будет зависеть от действий Москвы. Меркель поддержала позицию Мааса.

Главы правительств восточных земель Германии считают необходимым продолжить строительство "Северныого потока-2". Они не считают возможный отказ от проекта адекватной реакцией на случившееся.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал остановить строительство "Северного потока-2" и провести международное расследование отравления Навального. Кремль в ответ призвал не политизировать тему строительства газопровода. При этом постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия изучит возможность минимизации отрицательных последствий в отношениях с ЕС из-за Навального.