Байден считает Россию "противником", Китай - "конкурентом" США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию "противником" Соединённых Штатов на международной арене. Об этом он заявил на встрече с избирателями в четверг, её транслировал телеканал CNN.

Байден отвечал на вопрос о том, является ли в его представлении Россия "врагом" США. Слово "враг" он не употребил, использовав вместо него слово oppenent, которое можно перевести как "противник" или "соперник". Байден высказал мнение, что главная цель президента России Владимира Путина - разрушить НАТО, чтобы тем самым изменить стратегическую ситуацию в Европе и перестать опасаться сдерживания со стороны Североатлантического союза.

На просьбу охарактеризовать Китай Байден употребил другое слосочетание - он назвал КНР "серьёзным конкурентом" США, указав на необходимость укрепить связи с союзниками Вашингтона в Азии.

Республиканцы и лично соперник Байдена, действующий президент Дональд Трамп, неоднократно критиковали демократа, обвиняя его в мягкости по отношению к Китаю. Демократы, в свою очередь, считают, что Трамп недостаточно жёсток и принципиален по отношению к России, указывая на то, что он почти никогда не критикует Путина.

Байден ранее в ходе кампании неоднократно заявлял, что будет проводить более жёсткую политику по отношению к России, выступать в защиту демократии и прав человека, а также попытается с другими демократическими государствами выработать единую политику по отношению к Москве. Он также грозил России новыми санкциями в связи с предполагаемым вмешательством в выборы.

Накануне директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия перед выборами предпринимает усилия, чтобы "очернить" кандидатуру Байдена. Ранее с такими же утверждениями выступали представители разведывательного сообщества США. Он подчеркнул, что со стороны России пока не было - в отличие от 2016 года - хакерских атак на инфраструктуру, связанную с выборами. Дональд Трамп не согласился с оценками Рэя, призвав его вместо России обратить внимание на действия Китая.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября, по большинству опросов, Байден сейчас опережает Трампа в ключевых штатах.