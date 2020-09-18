В Рыбинске задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве двух сестёр

В Ярославской области полицейские задержали 41-летнего жителя Рыбинска Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр восьми и 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Детей мертвыми с множественными ножевыми ранениями 15 сентября обнаружила вернувшаяся с работы мать девочек. По информации местного издания 76.ru , "младшая изрублена на части, старшая изнасилована и растерзана".

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и изнасиловании. В преступлении заподозрили Виталия Молчанова, к которому мать девочек переехала несколько месяцев назад из Омска, познакомившись с ним в социальных сетях.

По данным РЕН ТВ, в декабре 2019 года Молчанов вышел из колонии после отбывания наказания за убийство маленького ребёнка и изнасилование.

Губернатор области пообещал награду за помощь в его поимке.

По данным телеграм-канала LifeShot, Молчанова нашли "в кустах у дачного массива", в том же микрорайоне, где было совершено преступление. На опубликованных Следственным комитетом кадрах задержания Молчанов признается в убийстве девочек.