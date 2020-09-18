Исполнительного директора "Открытой России" арестовали на 10 суток

Суд в Москве арестовал на 10 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Правозащита Открытки".

Пивоварова задержали в четверг на выходе из спецприёмника, где он отбывал 14 суток ареста. На него составили протокол об административном правонарушении. Поводом для этого стал пост Пивоварова в его телеграм-канале о сходе против поправок к Конституции на Пушкинской площади. После задержания активиста на ночь оставили в отделе полиции.

В начале сентября исполнительного директора "Открытой России" арестовали на 14 суток по обвинению в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за поста в фейсбуке. Пивоваров анонсировал сбор подписей на Пушкинской площади в Москве против итогов голосования по поправкам к Конституции. Суд посчитал, что из-за опубликованной активистом записи состоялось публичное мероприятие, которое мешало движению транспорта и пешеходов.