В Хабаровске прошла 71-ая акция в поддержку Сергея Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15 лет назад. Участники акции требуют открытого суда в регионе, заявляют о недоверии власти и собирают подписи за отставку мэра города Сергея Кравчука, сообщают Сибирь.Реалии и издание DVHAB.ru.
Сотни горожан вышли на площадь Ленина с плакатами и баннерами. Они скандируют традиционные лозунги в защиту Фургала, против президента России Владимира Путина и врио губернатора Михаила Дегтярёва. Участники акции прошли шествием до администрации города и потребовали отставки главы Хабаровска.
Мэрия оценила количество участников в 600 человек. Власти пытались помешать провести митинг и включили из колонок на площади концерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Чиновники не уточнили, почему концерт в честь композитора, который родился 16 декабря, включили в сентябре.
- Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Кроме чиновника задержаны и арестованы ещё четыре члена, как заявляется, преступной группы. Всем им предъявлены обвинения. Николай Мистрюков был задержан в ноябре 2019 года в Хабаровске и этапирован в Москву. Тогда же задержали Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Всех их следователи считают соучастниками возможных преступлений Фургала. По данным следствия, они виновны в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского в 2004 году.
- После задержания Фургала в крае, а также в других регионах больше семи недель подряд проходят массовые митинги и пикеты. Протестующие требуют "справедливого суда в регионе", а также суда присяжных.
- 20 июля новым врио главы края был назначен Михаил Дегтярёв, после чего к требованиям митингующих добавилась также отставка президента России Владимира Путина.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.