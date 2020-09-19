В Хабаровске прошла 71-ая акция в поддержку Сергея Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15 лет назад. Участники акции требуют открытого суда в регионе, заявляют о недоверии власти и собирают подписи за отставку мэра города Сергея Кравчука, сообщают Сибирь.Реалии и издание DVHAB.ru.

Сотни горожан вышли на площадь Ленина с плакатами и баннерами. Они скандируют традиционные лозунги в защиту Фургала, против президента России Владимира Путина и врио губернатора Михаила Дегтярёва. Участники акции прошли шествием до администрации города и потребовали отставки главы Хабаровска.

Мэрия оценила количество участников в 600 человек. Власти пытались помешать провести митинг и включили из колонок на площади концерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена. Чиновники не уточнили, почему концерт в честь композитора, который родился 16 декабря, включили в сентябре.