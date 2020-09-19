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Навальный о восстановлении: "Налить воды для меня целый аттракцион"

Оппозиционер Алексей Навальный со своей семьёй в берлинской клинике Шарите

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в берлинский клинике Шарите после отравления, предположительно, веществом "Новичок", рассказал о том, как проходит его восстановление. Пост об этом появился в его аккаунте в инстаграме.

По словам Навального, он всё ещё не может самостоятельно пользоваться телефоном, а когда наливает себе воды, чтобы попить, это превращается в "аттракцион". Однако, по словам оппозиционера, это "уже ясная дорога, хоть и не близкая". Навальный рассказал, что ещё некоторое время назад он не узнавал людей и не понимал, как говорить.

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