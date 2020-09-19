Журналистка уехала из Дагестана из-за угроз убийством

Главный редактор дагестанского портала "Даптар" Светлана Анохина уехала из Дагестана после того, как в полиции отказались заводить дело об угрозах ей убийством. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Анохина заявила, что была вынуждена принять дополнительные меры безопасности. Ранее полиция объяснила отказ заводить дело об угрозах журналистке "недостаточностью оснований".

22 июля с журналисткой связался мужчина, представившийся Далгатом Умахановым. Он заявил, что у него якобы есть "указание разобраться со всеми феминистками". Когда Анохина предложила ему встретиться, он пригрозил ей убийством. Журналистка обратилась в правоохранительные органы и передала запись телефонного разговора в МВД по Дагестану.

Светлана Анохина – дагестанская журналистка, главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе "Даптар", автор проекта о жителях Махачкалы "Был такой город" и активист движения "Город наш".