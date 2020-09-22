Германия не может начать расследование покушения на Навального

Правоохранительные органы Германии не могут начать расследование покушения на российского оппозиционного политика Алексея Навального из-за того, что оно произошло в чужой юрисдикции. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Предполагаемое покушение на оппозиционера произошло в России у немецкой прокуратуры нет законных оснований начинать расследование, сообщает газета. Они могли бы быть, если бы Навальный был связан с Германией или если бы его состояние ухудшилось на территории страны. Однако до того момента расследование входит в юрисдикцию российских правоохранительных органов.

Навальный был госпитализирован в конце августа в больницу в Омске. Немецкое правительство заявило, что он был отравлен боевым химическим отравляющим веществом “Новичок”. Предполагается, что отравление произошло в Томске.

Соратники оппозиционера сразу после его госпитализации потребовали возбудить уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля и терроризме. Провести расследование покушения Россию призвали США, Евросоюз. Российские власти утверждают, что основания для возбуждения уголовного дела нет. Прокуратура и полиция по факту госпитализации проводят доследственную проверку.