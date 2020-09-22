Путин и Трамп выступят на юбилейной 75-й Генассамблее ООН

В Нью-Йорке во вторник начинается юбилейная, 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, на которой мировые лидеры впервые выступят дистанционно – из-за пандемии коронавируса.

Все страны попросили прислать заранее записанные видеовыступления. Таким образом, предстоящая неделя станет самым масштабным международным онлайн-мероприятием в истории, отмечает ТАСС. В зале Генассамблеи будут находиться только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии Волкан Бозкыр и постоянные представители государств при международной организации, которые будут презентовать выступления лидеров.

Российский президент Владимир Путин обратится с посланием на Генассамблее в пятый раз. Он выступит во вторник в рамках утренней сессии – после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Обращение Путина было записано в пятницу, отмечает "Интерфакс".

Антониу Гутерриш, выступая накануне на торжественном заседании в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество к восстановлению многостороннего сотрудничества и дипломатии, подчеркнув, что новый коронавирус "продемонстрировал уязвимость мира" и необходимость решать проблемы общими силами.

"Сегодня перед нами много совместных вызовов и дефицит совместных решений", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. Среди прочего, он перечисли климатическую угрозу, снижение биоразнообразия, увеличение уровня бедности, нарастание геополитической напряженности, нетерпимость и ненависть, сохраняющиеся риски применения ядерного оружия.

В понедельник на Генассамблее были показаны трёхминутные приветственные видео лидеров и представителей более 180 государств. США, как государство, на территории которого расположена штаб-квартира ООН, приветствует участников встречи первым. Но от имени Соединённых Штатов выступал не президент Трамп, а заместитель американского постоянного представителя при организации. Черит Норман Шале отметила некоторые достижения ООН, одновременно высказав критику за отсутствие реформ, прозрачности в работе и влияние автократических режимов.

Дональд Трамп, известный скептическим отношением к глобальным институтам и договорам, ранее отказался от участия в соглашении по климату, по иранской ядерной программе, объявил о выходе из Совета ООН по правам человека и Всемирной организации здравоохранения. Ряд экспертов в этой связи высказали предположение, что позиция администрация Трампа в отношении ООН позволит Китаю играть в организации более активную роль и влиять на её институты.