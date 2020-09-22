Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Указ опубликован на сайте Кремля. Чиновник возглавлял регион с 1993 года и был последним губернатором, избранным ещё при президенте Борисе Ельцине.

Савченко объявил об отставке 17 сентября. Почему президент так долго не принимал её — не уточняется. Утром 22 сентября белгородские депутаты проголосовали за назначение чиновника в Совет Федерации.

Источник "Открытых медиа", близкий к Администрации президента, и источник, близкий к руководству Белгородской области, утверждают, что Савченко ушёл со своего поста по состоянию здоровья. Один из них утверждает, что политик много времени проводил на лечении в Европе, что вызывало недовольство в Кремле.

Эксперты РБК так же отмечают, что уход политика мог быть добровольным, близкий к руководству региона источник рассказал, что губернатор хотел уволиться после 70-летия, но не мог сделать этого в разгар пандемии коронавируса.

Прямо перед отставкой на новый пост первого вице-губернатора был назначен бывший глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, Савченко представил его в регионе. 22 сентября бывший губернатор представил его как исполняющего обязанности главы области, передаёт "Коммерсантъ". Указ о назначении на сайте Кремля не опубликован.