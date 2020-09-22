В Петербурге участнице "вульва-балета" отменили штраф

Суд в Санкт-Петербурге отменил постановление о штрафе художнице Дарье Апахончич, которая участвовала в "вульва-балете" в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщила "Апология протеста".

Также суд отменил штраф за акцию в поддержку сестер Хачатурян. Апахончич назначили по 10 тысяч рублей штрафа за каждую акцию.

По мнению суда, штрафы должны быть отменены, так как полицейских на месте событий не было, а сами дела состоят из публикаций в СМИ. Дела отправлены на новые рассмотрения в районный суд.

Акция "вульва-балет" прошла 17 июля в центре Петербурга. Несколько активисток в костюмах станцевали балет у Мариинского театра, а затем сфотографировались с плакатами против уголовного преследования художницы Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии из-за картинок в паблике "Монологи вагины".

Троих сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. Адвокаты сестёр настаивают, что девушки превысили самооборону.