Избивший гитариста группы "Ляпис Трубецкой" получил 5 лет колонии

Суд в Минске вынес приговор по делу о смерти одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой", гитариста Руслана Владыко.

Подсудимый, минчанин Сергей Шукан, избивший музыканта летом 2019 года, получил пять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в смерти по неосторожности. В комментарии "Еврорадио" мать Владыко заявила, что рассчитывала на более строгий приговор – 10 лет. Прокурор ранее просил 11 лет лишения свободы для Шукана, для которого это уже не первая судимость. Помимо этого, семья музыканта считает, что в нападении на Руслана Владыко участвовали несколько человек.

По данным следствия, в июле 2019 года Руслана Владыко избили и ограбили. Позднее его нашли на улице без сознания. В больнице музыкант, получивший тяжёлую черепно-мозговую травму, перенёс несколько операций, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Он находился в коме полгода и умер 19 января. Ему было 45 лет.