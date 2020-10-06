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Лицом к событию. Путин в круге рисков

Лицом к событию. Путин в круге рисков
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Лицом к событию. Путин в круге рисков

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С чем президент РФ встретил 68-летие? Навальный отравлен, Карабах, Беларусь, Киргизия... В эфире Дмитрий Гудков, Алексей Ворсин, Марс Сариев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30880329.html

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