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Алексея Навального выписали из берлинской клиники

Алексей Навальный

Российского оппозиционера Алексея Навального 22 сентября выписали из берлинской больницы "Шарите". Об этом говорится в сообщении на сайте клиники.

"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже". Публичное сообщение о состоянии здоровья Навального составлено по согласованию с ним и его женой, отмечается в заявлении на сайте клиники.

  • Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске – ему стало плохо на борту самолёта Томск – Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Более двух недель политик провёл в коме.
  • О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что следы яда нашли в том числе на бутылке, из которой пил Навальный. Её соратники Навального забрали из номера отеля, где политик останавливался в Томске.
  • Соратники оппозиционера сразу после его госпитализации потребовали возбудить уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь общественного деятеля и терроризме. Провести расследование покушения Россию призвали США, Евросоюз. Российские власти утверждают, что основания для возбуждения уголовного дела нет. Они сомневаются в том, что Навальный был отравлен, утверждая, что в анализах, взятых у него в России, яда не обнаружили.

Накануне французская газета Le Monde сообщила со ссылкой на источники, что в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября Владимир Путин допустил, что Навальный мог сам принять яд по неустановленной причине.

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