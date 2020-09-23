"Жемчужного прапорщика" суд отправил под домашний арест

Суд в Санкт-Петербурге назначил два месяца домашнего ареста бывшему сотруднику МВД России Вадиму Бойко, известному как «жемчужный прапорщик». Об этом сообщает "Коммерсантъ". В отношении Бойко расследуется уголовное дело по статье о применении насилия к полицейскому. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Вадим Бойко был задержан 18 сентября после того, как в полицию поступило сообщение о драке. Её участников доставили в ОВД для составления протоколов, там бывший милиционер ударил оперативного дежурного, который его опрашивал. В отдел полиции вызвали скорую, у пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти.

"Жемчужный прапорщик" получил своё прозвище после того, как в июле 2010 года, во время митинга оппозиции у Гостиного двора в Петербурге, подошёл к одному из его участников, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу. Очевидцы запомнили руку бьющего: на ней был браслет, который ошибочно приняли за жемчужное ожерелье. В отношении Бойко возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В декабре 2011 года суд приговорил его к условному сроку. В 2014 году Бойко приговорили ещё к одному условному сроку по делу о стрельбе в кафе.