"Новичок из Военторга". В Сети высмеяли слова Путина о Навальном

Главная новость дня: Алексея Навального выписали из больницы. Теперь ему предстоит долгое восстановление. Пост оппозиционера снова собрал в соцсетях десятки тысяч лайков и комментариев с пожеланиями здоровья.

Дмитрий Гудков

Ну что ж – до встречи в России!

Анна Клепикова

Такое счастье, что можно теперь радоваться каждому посту, а не тосковать от кратких больничных пресс-релизов. Парадокс: то, что отравленный насмерть человек выжил и остался самим собой, - пока что становится лучшим событием этого ужасного года. Пусть научится снова на вейк-борде! Человек живет и поправляется, и от этого хорошо.

Олег Козырев

Читаю пост Алексея и нахлынули воспоминания.

Однажды мне позвонили и сообщили, что отец в реанимации, был в коме. Не то он сам упал, не то его избили - так и непонятно было. Полиция не сообщила ничего толком.

Я приехал в Нелидово. Папу уже перевели из реанимации в обычную палату. Но он почти не узнавал меня, не узнавал мою жену.

Через месяц примерно мы забрали его в Москву и, так уж сложилось, я учил отца всему заново. Называл ему деревья, читал книги. Постепенно он сам научился читать, вначале только книги для детей.

Это было так странно. Вот недавно еще он водил меня за руку и рассказывал мне об окружающем мире, а вот теперь я его, как ребенка, вожу по паркам города, отвечаю на его вопросы. И учу самым элементарным вещам.

Выздоравливай, Алексей! Юмор вернулся, а значит вернется и все остальное.

Валентин Домбровский

И в очередной раз Алексей Навальный показывает, что он живой человек в отличие от хладнокровных рептилий, которые управляют нашей страной. Их-то, наверное, даже "Новичок" не взял бы.

В России до сих пор не возбудили уголовного дела по факту отравления, напоминает ​Глеб Павловский:

расследования попытки убийства Навального нет, и с радостью об Алексее, помним что на очереди отравления других людей, - чаще удачные, чем нет. Это заново легализуемый институт власти

Избранная российскими властями тактика глухого отрицания начинает вызывать на Западе серьезное раздражение. Накануне французская газета Le Monde опубликовала пересказ телефонной беседы российского президента с Эммануэлем Макроном, в которой обсуждалось в том числе "дело Навального". По данным газеты, в этой беседе Путин предположил, что Навальный мог сам принять яд - неизвестно, зачем. Изложение этого фрагмента публикует ​Алексей Венедиктов:

Владимир Путин «говорил с презрением об Алексее Навальном, называя его простым баламутом в интернете, который уже ранее симулировал разные болезни». Также российский президент заявил, что «Алексей Навальный раньше совершал незаконные действия и использовал Фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников…»



Владимир Путин пошел еще дальше. Он объяснил Макрону отсутствие возбуждения уголовного дела тем, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам. Также Путин заявил, что надо изучать и другие версии. Например, одна из них ведет в Латвию, так как изобретатель Новичка там живет. Также глава российского государства предположил, что Навальный мог сам проглотить этот яд (непонятно по каким причинам) и что Новичок менее сложное в изготовлении вещество, чем люди себе представляют. По информации газеты Ле Монд, президент Макрон немедленно отверг латвийский след и версию о попытке отравить себя самому.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш считает, что газета приуменьшила реакцию французского президента.

В соцсетях версия Путина вызвала примерно те же эмоции.

Александр Морозов

Путин сказал Макрону, что Навальный - это "интернет-смутьян", что он и раньше симулировал заболевания, а теперь отравил себя сам.

(*"шах и мат", господа правозащитники).

Александр Кынев

Гоголь бессмертен

Сергей Медведев

Наконец-то все разъяснилось! Баламут Навальный симулировал кому. А Джамиль Хашогги симулировал собственное убийство и сам себя расчленил и растворил в соляной кислоте -- просто из вредности.

Олег Козырев

- да вы, батенька, симулянт!

- доктор Путин, это вы?

- как ты догадался?

- у нас в реанимации только вы так с пациентами в коме разговариваете

Олег Лекманов

А. Навальный в стране чудес

(быль)

Однажды А. Навальный увидел на тумбочке у себя в гостинице маленькую коричневую бутылочку. На бутылочке был приклеен ярлык - «Новичок». «А вот, - подумал А. Навальный, - выпью-ка я всю эту бутылочку, и посмотрим, что со мною будет!»

И немедленно выпил.

А уж потом всё, понятное дело, на Путина свалили.

Конец

Александр Панченко

Не совсем так. Однажды А. Навальному прислали из Латвии бутылочку с ядом "Новичок", чтобы он мог отравить В. Путина. "А вдруг это не яд, - подумал А. Навальный..." Ну а дальше все правильно

Кирилл Лятс

Видно Лёша-дурачок

Сам дерябнул Новичок,

А потом, назло России,

Лёг в больнице на бочок...

Многие считают, что президент России неадекватно воспринимает реальность.

Глеб Павловский

а клиническая картина куда хуже, чем думалось

Илья Барабанов

Простой баламут из интернета в условиях эпидемии и закрытых границ метнулся в Латвию, сварил «Новичок» на пляже в Юрмале, потом привез его в Томск и там рано утром закинулся им перед самолетом, чтобы лучше спалось.

Такую версию президент России задвигает коллеге из Франции про инцидент с одним там гражданином, ранее судимым лицом, уважаемым пациентом.

Борис Немцов как-то очень коротко и ёмко охарактеризовал душевное состояние президента России и есть версия, что именно эта характеристика и стоила ему жизни. Но Борис Ефимович, конечно, умел формулировать.

Иван Давыдов

Да, сейчас поневоле начинаешь думать, что Немцова убили за разглашение главной государственной тайны.

Алексей Цветков

У него окончательно переклинило кукушку, потому что он слишком долго носит это кольцо. В конце концов кто-то должен совершить над ним бесповоротный акт великой милости и положить этому конец. Но такого хоббита в окрестности нет.

Другие же уверены, что президент просто применяет тактику, которую мы уже не раз видели в действии.

Илья Вайцман

«Он у меня внутри живёт

Он мне покоя не даёт

Он удивительный хитрец

Он баламут и обормот.

Он всё творит исподтишка

Да так, что кружится башка

Он баламут и обормот

Он на «слабо» меня берёт!»

Нет, в исполнении мультяшки Кроша из «смешариков» это звучит забавно, но когда в таком же стиле президент России разговаривает с президентом Франции эмоции образуются совершенно другие. Но, конечно, это чистой воды «питерская подворотня» звучит. «Да, я знаю, что вы понимаете, что я вру. И чо вы сделаете?»

Ольга Седакова

Во что они верят (по поводу "сам выпил"). Однажды один покойный церковный деятель говорил что-то совсем несусветное. Я не могла не задать наивный вопрос: "Он сам-то верит в то, что говорит?" А.И. Шмаина-Великанова ответила: "Он верит, что все остальные такие же, как он".

Олег Пшеничный

Донбасс оккупировал сам себя, Крым присоединился к России от безысходности, «Боинг» летел над Украиной с заранее заготовленными трупами, сирийские боевики хотели проникнуть в Сибирь и от них нужно было защищаться, по Минску бродят дерзкие женщины с американскими методичками. А ещё Литва и Латвия - могущественные, агрессивные державы, так и норовят захватить наши исконные ханты-мансийские газопроводы.

Ну понятно же теперь, что баламут и симулянт Навальный наелся «Новичка», только чтобы досадить Путину.

Всё делается назло! Всё, что Путину невыгодно - случается!

Лев Рубинштейн

"Новичком" может в принципе травануться любой, потому что этот пресловутый "Новичок", как всем известно, свободно продается в "Детском мире", в наборе "Юный химик".

Андрей Десницкий

Навальный самоотравился "новичком".

Его ведь можно купить в любом Военторге.

Боинг малазийский тоже самосбился.

Донбасс, сами понимаете, тоже сам.

И моча в Сочи самозаменилась.

Вообще все сами.

Ну в крайнем случае - это Латвия, она нас еще в 1940-м аннексировала.

А чё сразу на меня говорите?!

И ващще, сначала докажите!

Уходим на самоизоляцию. Всей страной.

Александр Коляндр

- капитан Волошин

- в самолёте были трупы

- самолёт сбили украинским буком

- Навальный отравил себя сам

- Навального отравили латыши

- где данные радаров? Где снимки со спутников? Где данные анализов лабораторий?

Нет у вас методов против Кости Сапрыкина

Павел Шехтман

Это все-таки специфический кагебешно-блатной шик цинизма, помноженный на изменение сознания. "А чего это вы у всех на глазах своего соседа ножом пырнули?" "Во-первых его никто не пырял ножом. Во-вторых он сам себя пырнул. В-третьих его пырнул из-за угла мой враг, чтобы приписать мне. Есть еще версии, давайте их вместе рассмотрим". На самом деле суть всего этого не в том чтобы кого-то в чем-то убедить, а в том чтобы просто обесценить все слова. Ибо в блатной речи, как отмечал после выхода с Беломорканала будущий академик Лихачев, нет передачи мыслей и информации, а есть только сигнал или угроза. Блатная речь не имеет ничего общего с риторикой от слова совсем.

Навальный ответил на предположение Путина постом в Инстаграме.

Отдельно заинтриговал некоторых комментаторов упомянутый Путиным "латвийский след".

Мария Снеговая

Любопытно, что российская деза регулярно уделяет повышенное внимание Латвии. Вероятно потому, что там расположено представительство НАТО?

Кирилл Шулика

Кстати, тут выяснилось, кто связанный с "Новичком" живет в Латвии - адвокат Борис Кузнецов, который защищал одного из обвиняемых в убийстве банкира Кивелиди как раз этим ядом.

Вот так Путину составляют папочки... Такой уровень факчекинга. Хотя может он и сам не разобрался. Но есть же куча советников и помощников.

Татьяна Цулая

Путин перепутал изобретателя Новичка с изобретателем Милдроната (Мельдония), тот, вроде, живет в Латвии. На его употреблении попались многие российские спортсмены, т к он признан допингом. Путин, болезный, запомнил, что это какая- то бяка. Из Латвии.:))

Так или иначе, высказывание, процитированное Le Monde, стало достойным пополнением золотой коллекции путинских цитат, начало которой президент положил двадцать лет в интервью Ларри Кингу.

Дмитрий Гудков

Диалог Путина с Макроном, эксклюзив.

Навальный сам себя отравил.

Ранее:

Подлодка «Курск» сама утонула.

Немцов и Политковская сами себя убили.

Малазийцы сами сбили «Боинг».

В этой связи вспоминается анекдот про поручика Ржевского. Ему тоже генерал в штаны... Ну, вы и так поняли.

Сергей Пархоменко

Вообще-то такие вещи - это не проходная деталь текущих новостей, которые живут один день. Такие поступки должны оставаться подробно описанными для истории.

Вот Путин, говорят, очень беспокоится о том, что останется о нем в школьных учебниках. Я думаю, вот это должно остаться обязательно.

Какое-то зрелище распада человеческой личности на глазах у изумленного мира.

Александр Рыклин

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном допустил, что Навальный сам принял «Новичок»....

Если он действительно так сказал.... Господи, боже мой, как же стыдно, что мы до сих пор не избавились от этого жалкого и ничтожного человека...

Владимир Варфоломеев

Брежневу простительно, он выглядел маразматиком в силу проблем со здоровьем, но нынешний же - идейный, если считать идеей полное отсутствие стыда и совести.

Михаил Крутихин

Когда начальствующий персонаж каждым своим словом и каждым поступком показывает всему миру, что он негодяй, это ничего не добавляет к его характеристике. Думающие самостоятельно люди давно прекрасно понимают, что имеют дело с лживым, трусливым и жадным мерзавцем.

Но вот о качестве широкой публики, терпящей, а часто и поддерживающей его позицию, поведение начальника говорит очень много. Так нагло себя вести можно лишь в очень специфическом окружении. Мягко говоря.

Грустно.

При этом раньше в Кремле отвергали идею, что Навального могли отравить "Новичком", отмечают комментаторы.

Юрий Альберт

Ничего не понимаю. Если Путин сказал Макрону, что Навальный сам себя отравил Новичком, то значит - Новичок все-таки был? Концепция поменялась - мы обосрались?

Альфред Кох

Путин в разговоре с Макроном, в свойственной ему манере, фактически признал факт применения "Новичка" на территории РФ.

Считаю важным зафиксировать переход Кремля от стадии "вывсёврёте" к стадии "ачётуттакова?"

Считаю - это прогресс. Следующая стадия "даладнаскемнебывает"

Дмитрий Некрасов

В истории с отравлением Навального я изначально был очень далек от однозначных выводов и общей тональности нашей оппозиционной общественности. Публично я ни слова не сказал, а в беседах с друзьями высказывался в том духе, что «не факт что это лично Путин приказал, в стране много мелких бесов и частных интересов». Т.е. в то что Навальный сам себя отравил или там сахар у него упал, разумному человеку изначального поверить сложно, но дальше версии ветвятся и можно же было там что-то «официально расследовать» и долго на тормозах спускать.

Однако, когда Путин в разговоре с Макроном вместо «разберусь, накажу» начинает рассказывать про самопальный латвийский «новичок», он тем самым косвенно берет на себя ответственность за происходящее, безотносительно к тому, как все в реальности получилось и чья это инициатива.

Эль Мюрид

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.

Ну, если в России танки и вооружения любое частное лицо может купить в любом военторге, то почему нельзя купить "Новичок" в любой аптеке. Логика та же самая.

Другой вопрос, что окончательно уехавший в прерию вечной охоты за здравым смыслом президент не отдает себе отчет в том, что его версия никак не снимает ответственности с него самого. Если у тебя в стране любой человек может найти или синтезировать запрещенное боевое отравляющее вещество, то твоя система контроля - полное г..но. И твои западные партнеры вполне резонно задают вопрос - вы там вообще что-нибудь еще контролируете? А если завтра какое-нибудь частное лицо "по неустановленным причинам" ядерную бомбу случайно уронит - ты тоже тут не при делах?

Публикация Le Monde вышла накануне 75-й Генеральной ассамблеи ООН. Выступая на ней, Эммануэль Макрон призвал Россию расследовать попытку убийства Навального.

Кирилл Шулика

На Генассамблее ООН прозвучала фамилия Алексея Навального. Президент Франции Макрон призвал Россию прояснить ситуацию с попыткой "убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества "Новичок".

Отличная формулировка. Была именно попытка убийства и именно оппозиционера.

Глеб Морев

А за несколько часов до этого администрация Макрона, очевидно намеренно, слила в Монд подробности разговора с Путиным, выставляющие того идиотом.

Кирилл Рогов

Макрон, конечно, сделал вчерашнюю речь Путина в ООН. К 75-летию победы над Навальным, так сказать.

Самое интересное во вчерашней утечке про его разговор с Путиным даже не собственно эти слова Путина, что Навальный сам себя отравил "новичком", а то адское раздражение путинскими экзерсисами, которое сквозит в самом факте утечки. Не то, чтобы подробности конфиденциальных разговоров глав государств постоянно утекали в прессу. Они утекают, в частности, в тех случаях, когда несообщение их публике ставит собеседника в двусмысленное и неприятное положение.

Максим Соколов

До какой степени было ужасно то, что говорил В. В. Путин в беседе с Макроном, это вопрос отдельный. Здесь возможны разные мнения. Но то, что Елисейский дворец слил в прессу содержание сугубо конфиденциальной беседы, есть чрезвычайный mauvais ton. Впредь на доверительные беседы Макрон может не рассчитывать.

Сергей Зенкин

Макрон прав: конфиденциальность предполагает не только непубличность, но и правдивость («доверительность»): о чем-то можно умолчать, но нельзя прямо лгать. Если это второе условие нарушено, то и первое отменяется. Ты мне врешь в глаза - я тебя выставлю на посмешище: законный ответ.

Александр Баунов

Можно себе представить, что в окружении Макрона есть люди, которые не хотят, чтобы французский президент занял место конфидента Путина и лоббиста интересов России, которое покинула Меркель, очень по-своему привлекательное и к тому же традиционное для лидеров Франции. Конечно, после обнародования деталей свежего доверительного разговора конфидентом быть трудно. А можно представить себе, что Макрон сам таким образом восстал против профанации таинства высокой политики, творящееся за алтарной преградой, когда за ней вместо текста не для всех, ему произнесли конспирологическую версию для профанов.

Содержание выступления Владимира Путина на этом фоне несколько поблекло, сетует ​Сергей Марков:

Путин и Запад. Европейские элиты посылают Путину черную метку? Путин выступил с развернутыми идеями о месте ООН в современном мире. Подчеркнул необходимость сотрудничества в борьбе в ковидом. Обещал сотрудникам ООН подарить российскую вакцину от ковида. Дал развернутую картину вызовов современного мира. Призвал к уважению интересов друг друга и сотрудничеству. Особенно подчеркнул роль основателей ООН, то есть России, Америки, Европы.

Зная график выступления, редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания Ле Монд, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном. Чтобы никто не обсуждал идеи Путина о современном мире. А чтобы все обсуждали отравление Навального и роль Путина в этом отравлении.

Мне представляется, что таким образом европейский класс говорит Путину, что не считает его равным себе лидером современного мира. Не желает слушать его мысли о современном мире. Они считают его преступником, который совершил преступления против европейского порядка и который готовит новые коварные преступления. Они считают его не рафинированным европейцем, каким видят себя члены питерской команды в российской власти, а варваром, который лучшее что может сделать - повиниться перед Западом и подчиниться Западу.

Какие же стальные нервы нужны Путину, чтобы иметь дело с такими партнерами! И как же они его ненавидят! Как долго он будет еще навязывать им себя? А они с брезгливой гримассой отвергать? Эта черная метка от европейских партнеров будет увидена Москвой? Когда наступит момент истины? Или вязкая ненависть с гримассой вместо улыбки это и есть современный европейский стиль навсегда?

Даже если возможная реакция Запада Путина не пугает, пока от происходящего остается ощущение, что президент больше не контролирует ситуацию, резюмирует Олег Кашин в колонке для подписчиков Republic:

Резюмирующее соображение – из области фантастики, но тем не менее. Дальше Москвы не сошлют, репутация и так безнадежно испорчена, а новые санкции после шести лет санкционного давления вряд ли испугают. Если Путин выйдет сейчас к камерам и скажет – Навальный готовил майдан, хотел как на Украине или того хуже, были оперативные данные о его зловещих планах, и времени на раскачку не было, я, Владимир Путин, наделенный народным мандатом доверия и в строгом соотвествии с поправками к конституции, принял непростое решение Навального нейтрализовать, – все, конечно, ужаснутся, но, по крайней мере, трудно будет сомневаться, что Путин контролирует ситуацию и в стране в целом, и в своем административно-силовом хозяйстве. Но он, понятное дело, ничего такого никогда не скажет, и его публичная позиция даже с поправкой на все трудности перевода и вообще на нестопроцентную достоверность утечки в Le Monde (но не только же в Le Monde дело – позади целый месяц комментариев Пескова, федеральных телеканалов, всевозможных официальных спикеров) сводится к тому, что Навального отравили без ведома Путина. И если Путин не врет и действительно не знает, кто отравил Навального, вопросы к Путину еще более серьезные: А кто знает? И кто отравил? И зачем, в конце концов, россияне голосовали за поправки и обнуление, если Путин не в состоянии даже объяснить (возможно, и самому себе), что вообще случилось в Томске 20 августа?​