Путин назвал Навального: смутьян сам выпил яд

Газета Фигаро сообщила о беседе президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным от 14 сентября. Президент России сообщил коллеге, что Алексей Навальный - интернет-смутьян и шантажист. Навальный мог сам проглотить яд. И вообще его легко сделать, тем более, что что один из создателей "Новичка" якобы живет в Латвии. Предположения Путина были отвергнуты. Сам он получил и публичный ответ от Макрона на сессии ООН.

Месяц после покушения на политика официальные лица в России отрицали сам факт применения боевого отравляющего вещества для политического убийства, и вдруг оказалось, что Путин все переиграл, выдвинув самые невероятные версии, но не отвергнув отравление "Новичком". Пресс-секретарь Кремля Песков подчеркнул - якобы есть неточности в передаче содержания разговора президентов, ссылаясь на то, что глава Франции не мог передать прессе запись беседы. Между тем, публикация весьма подробна и насыщена фактами.

23 сентября Алексей Навальный выписан из клиники «Шарите» на реабилитацию. Путин же появился перед членами Совета Федерации. В своей кремлевской речи он дал немало обещаний социального характера. Их выполнение, видимо, зависит от нового повышения налогов на бизнес и граждан, которые уже принимает Госдума. Власть вносит законы, вводящие новые репрессии и ограничения в политическую жизнь, правила проведения выборов усложняются и через парламент, и через ЦИК, чтобы оппозиция не попала во власть. Важные политические события в жизни России случившиеся после июльского обнуления обсужают политик и экономист Дмитрий Некрасов и политолог Константин Калачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 23 сентября в 19:05