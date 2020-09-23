Компания, связанная с предпринимателем Евгением Пригожиным, получит 22 миллиарда рублей на реконструкцию зданий Средних торговых рядов на Красной Площади. Там, согласно проекту, должны разместиться выставочные площади музеев московского Кремля. Проект стали одним из самых дорогих в России, раньше им занимался бывший друг Владимира Путина банкир Сергей Пугачёв. Об этом пишет издание “Открытые медиа”.

Пригожин — предприниматель, известный под прозвищем повар Путина. Его связывают с частной военной компанией Вагнера, фабрикой ботов в Санкт-Петербурге, он включён в санкционный список США за предполагаемое вмешательство в выборы президента страны в 2016 году. О том, что связанная с ним компания “Мегалайн” получила подряд на реставрацию здания на Красной площади в марте сообщило издание “Фонтанка”.

Компания — генеральный подрядчик работ по реставрации. Согласно открытым правительственным данным, с 2017 по 2020 год на реконструкцию комплекса зданий уже выделено более 12 миллиардов рублей. В 2021 году на завершение работы добавят еще 9,8 миллиарда. Получается, реконструкция обойдётся федеральному бюджету почти в 22 миллиарда рублей.

Средние торговые ряды — комплекс зданий на Красной площади конца 19 века, напротив Покровского собора. После Октябрьской революции до 2000-х годов там размещались структуры министерства обороны. Позже комплекс перешёл ведение Управления делами президента. В 2007 году там предполагалось разместить гостиницу и бизнес-центр, инвестором проекта с оценочной стоимостью 360 миллионов долларов стала компания, связанная с банкиром Сергеем Пугачёвым, называвшим себя другом Путина.

Компания Пугачёва была обанкрочена почти одновременно с бегством Пугачёва за границу. В 2016 году Архитектурный совет Москвы одобрил проект реконструкции комплекса, предполагающий превращение его в музейное пространство. Предполагается, что там будут размещены выставки музеев московского Кремля. Их генеральный директор — дочь первого космонавта Юрий Гагарина Елена.