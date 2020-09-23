С сайта Госдумы удалили новость о расследовании отправления Навального 

В среду днём на официальном сайте и в твиттере Госдумы Российской Федерации появилась новость о том, что специальная думская комиссия предложила коллегам из немецкого парламента провести совестное расследование отравления Алексея Навального, которое в новости было названо "ситуацией". На фотографии, прикреплённой к сообщению, несколько членов комисси сидели за столом и, судя по движению рук, голосовали "за".

Однако спустя двадцать минут новость по неизвестным причинам была удалена из всех источников. Радио Свобода не смогла получить комментарий у пресс-службы Госдумы.

Накануне французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября Владимир Путин косвенно согласился с тем, что Навальный мог быть отравлен, однако по мнению президента России, яд он зачем-то мог принять сам. После публикации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт разговора, но заявил при этом, что "газета не точна в формулировках", в каких именно - он не уточнил.

До этого российские власти категорически отрицали выводы европейских лабораторий о том, что причиной состояния Навального стало отравление боевым химическим оружием "Новичок", разработанным в СССР и, по мнению британских властей, использованное сотрудниками российских спецслужб при покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в английском городе Солсбери в 2018 году. В Кремле также утверждали, что никакого повода для расследования произошедшего с Навальным и возбуждения уголовного дела нет.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "Новичок" был разработан на Западе, а не в Советском Союзе - несмотря на то, что советские учёные, создатели оружия, неоднократно давали интервью о его разработке как западным, так и российским СМИ.