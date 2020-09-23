Россия зеркально расширила чёрный список для представителей Евросоюза

Москва объявила о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.

Как заявила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия расширит на паритетной основе чёрный список для Евросоюза в качестве ответа на санкции со стороны Брюсселя. "Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом", – приводят слова Захаровой российские информагентства.

На какие конкретно действия ЕС сейчас отвечает российская сторона, в МИД не уточнили.

В последний раз Россия расширяла ответный список официальных лиц ЕС в мае прошлого года. Тогда сообщалось, что число пунктов российского перечня доведено до паритетного со списком Евросоюза. В последнем в марте 2019 года – в связи с ситуацией на Украине - было не менее 155 фамилий, в том числе жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской "народных республик".

Помимо конфликта на востоке Украины и обвинений в аннексии Крыма напряжённость в отношениях между Россией и ЕС вызвана подозрениями в адрес Москвы по вмешательству в выборы, по предполагаемой причастности российской стороны к серии убийств и покушений в странах Западной Европы. Самые последние обвинения связаны с предполагаемым отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального ядом семейства "Новичок".

23 сентября представитель МИД России Мария Захарова повторила позицию Москвы, что западные государства проводят "массивную компанию дезинформации" в связи с госпитализацией Навального. Сам факт его отравления российские врачи и чиновники отрицают и подвергают сомнению.