Латвийский след "Новичка". О ком Путин мог говорить Макрону

Во вторник президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона изучить версию о том, что отравление Алексея Навального "Новичком" может быть связано с Латвией, поскольку именно там живет один из создателей этого вещества. Человек, связывающий эту балтийскую страну с советским боевым отравляющим веществом, действительно, есть – только он не создатель "Новичка", а бывший офицер Балтфлота и рижский ОМОНовец, ставший гангстером, а затем переехавший в Москву, вступивший в "Единую Россию" и дослужившийся до должности главы подмосковного поселка.

Пересказ разговора президентов России и Франции, в котором Путин предположил, что Навальный принял "Новичок" сам и упомянул Латвию как страну, в которой стоит искать следы яда, опубликовала 22 сентября французская газета Le Monde. Алексей Навальный в ответ с сарказмом назвал предположение российского президента "хорошей версией". Сложно сказать наверняка, почему Владимир Путин упомянул в этом разговоре именно Латвию. О проживании кого-либо из оставшихся в живых людей, имевших отношение к созданию "Новичка", ни в этой, ни в других странах Балтии неизвестно. Как сказал Радио Свобода один из создателей вещества Владимир Углев, живущий в Анапе, он также не знает никого из своих коллег, кто мог перебраться в Латвию. Возможно, эта страна была упомянута Путиным по той простой причине, что в массовом сознании многих российских граждан именно она является лидером среди балтийских государств по уровню "русофобии" – более четверти населения Латвии составляют этнические русские, и политика латвийских властей в их отношении постоянно подвергается критике в официальных российских СМИ. Но у "Новичка" и Латвии действительно есть любопытная связь.

Убийство Кивелиди

В 1995 году глава "Росбизнесбанка" Иван Кивелиди и его секретарь Зара Исмаилова стали первыми в современной России жертвами боевого отравляющего вещества, которое, как выяснилось позже, было нанесено на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. В его убийстве и смерти Исмаиловой был обвинен член совета директоров "Росбизнесбанка" Владимир Хуцишвили. Название семейства боевых отравляющих веществ "Новичок" в материалах дела и на суде не фигурировало, но следователям удалось узнать, что вещество, которым убили Кивелиди, было синтезировано в Саратовской области, в расположенном в Шиханах филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Именно здесь трудился разработчик "Новичка", химик Петр Кирпичев, под руководством которого боевое отравляющее вещество нового типа создавали Владимир Углев и Леонид Ринк.

На Ринка пало и основное подозрение в утечке яда, которым был отравлен Кивелиди: с 1999 по 1996 годы он давал ФСБ показания по делу об убийстве банкира, в которых признался, что синтезировал вещество, похожее по свойствам на "Новичок", для продажи различным людям, в том числе представителям криминальных структур. Весной 1995 года, по словам Ринка, он продал одну из ампул с веществом гражданину Латвии, бывшему бойцу рижского ОМОНа Артуру Таланову, который хотел с его помощью защитить себя от нападений конкурентов. Несмотря на признание, Ринк остался свидетелем в деле об убийстве Кивелиди и сейчас активно выступает в прокремлевских СМИ, отвергая возможность отравления "Новичком" Алексея Навального в Томске и Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. В 2007 году Владимир Хуцишвили получил за убийство Кивелиди 7 лет колонии, но через несколько лет был освобожден условно-досрочно.

Гангстер на "Ладе"

Во время бесед с сотрудниками ФСБ Леонид Ринк несколько раз менял свои показания . По одной версии, он продал Таланову две ампулы с ядом за 5000 долларов, а затем Таланов через своего знакомого Юрия Ермоленко перепродал их Хуцишвили – об этом же говорил и сам Таланов, выступавший на суде в роли свидетеля. По другой версии – Ермоленко был посредником при покупке одной ампулы яда у Ринка, но вместо того, чтобы передать ее Таланову, сам продал ее убийце Кивелиди. Все это происходило в 1994-1995 годах, а уже в 1996 году Артур Таланов вновь попал в переплет – но уже не в России, и даже не в Латвии, а в Эстонии.

Как писала впоследствии эстонская газета Postimees, в середине мая 1996 года четверо граждан Латвии отправились в соседнюю страну, чтобы положить на депозит в банке Hansapank крупную сумму денег. Они передвигались на двух автомобилях: впереди ехала "Мазда" с деньгами, которую сопровождала "Субару" с охраной. Через 15 километров после латвийско-эстонской границы машины попали в засаду: из припаркованной на обочине "Лады" выскочил человек в маске и открыл из огнестрельного оружия огонь по "Мазде", еще из одной припаркованной машины начали стрелять по "Субару". Одному из охранников удалось разоружить первого нападавшего и ранить его, сообщники стрелка смогли скрыться. Раненым и задержанным оказался Артур Таланов. На суде, который состоялся в 1997 году в эстонском городе Пярну, он рассказал, что после ранения не мог дышать и сорвал с себя маску, когда понял, что для него все кончено. Суд проявил гуманизм и приговорил Таланова к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

"Московский казачок"

Именно так называло Артура Таланова бурятское издание "Номер один" в 2014 году, когда имя и фамилия бывшего рижанина всплыли в СМИ снова, на этот раз уже в России. Таланов, как писали местные издания, еще за год до этого, в 2013-м, стал владельцем 51% акций ОАО "Городские маршруты", занимавшегося пассажирскими перевозками. Вокруг судьбы "Городских маршрутов" в Бурятии тогда развернулась полемика: сам Таланов говорил о планах модернизировать парк муниципального транспорта, а его недоброжелатели обвиняли варяга из Москвы в планах обанкротить компанию. Если верить данным базы юридических лиц "Контур.Фокус", Таланов перебрался в Россию из Латвии как минимум восемью годами раньше: с 2005 года на его имя было зарегистрировано более 10 юридических лиц, занимавшихся торговлей и предоставлением различных услуг, в основном – в подмосковном городе Одинцово. Проследить связь между рижским Артуром Талановым и человеком с таким же именем и фамилией, открывавшим фирмы в России, можно по его профилю в социальной сети "Мой мир" (ссылка, сохраненная копия): там у Таланова есть как фотографии из Улан-Удэ, а также из его путешествий по соседней Монголии, так и снимки детских и юношеских времен из Латвии, на одном из которых он запечатлен в фуражке Балтфлота, а на другом – в лодке в порту. В друзьях у Таланова – несколько его родственников, которые остались жить в Латвии.

Единоросс с аурой "Новичка"

Не добившись особых успехов в транспортном бизнесе в Бурятии, Артур Таланов решил идти в политику. Его имя вновь всплывает в 2016 году, когда Таланов победил на праймериз "Единой России" на должность главы городского поселения Родники Раменского района. Родники расположены на трассе, ведущей из Москвы в Раменское, недалеко от престижного дачного поселка Малаховка. Выборы Таланов не выиграл, но стал заместителем главы поселения, а затем в течение небольшого срока даже был исполняющим его обязанности. В новой роли бывший рижский ОМОНовец, предположительно купивший "Новичок" у Леонида Ринка и перепродавший его Владимиру Хуцишвили для убийства банкира Кивелиди, посещал школы в День защитника отечества, принимал на баланс коммунальную технику и даже был членом жюри на конкурсе ценителей таланта Владимира Высоцкого. В сентябре 2019 года имя Таланова фигурировало в статьях о местных выборах, на которых он в качестве члена одной из избирательных комиссий от "Единой России" якобы пытался помешать наблюдать за голосованием наблюдателям от партии "Яблоко". Дата рождения Таланова в документах УИК (.pdf) совпадает с датой рождения Таланова из социальной сети "Мой мир" – 2 мая 1968 года. Связаться с Артуром Талановым по телефонам администрации городского поселения Родники, найденным в открытом доступе, Радио Свобода не удалось.

"Встреч с Навальным не планируется"

Сам Алексей Навальный, тем временем, выписан из берлинской клиники Шарите и описывает в своем инстаграме процесс восстановления после отравления: "Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть – нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем".

О своем возможном возвращении в Россию политик пока не говорит, хотя ранее о таком его намерении сообщала со ссылкой на источники газета The New York Times. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что никаких препятствий для въезда Навального в Россию нет и допрашивать его о случившемся против его воли никто не собирается: "Каких-то встреч здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из ФРГ и других стран", – цитирует Пескова ТАСС. Ранее, как сообщала все та же The New York Times, Алексей Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании своего отравления, впрочем, пока по этому факту даже не возбуждено уголовное дело, а отведенные на доследственную проверку 30 дней с момента отравления уже истекли. 21 сентября через свой сайт Навальный возмутился бездействием российских чиновников и потребовал вернуть ему одежду, которую врачи сняли с него в омской больнице. "С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок", – написал он.