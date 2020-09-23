Фонд правительства РФ вложил 1 млрд рублей в технологию распознавания лиц

Российский фонд прямых инвестиций при участии соинвесторов с Ближнего Востока вложил более миллиарда рублей в компанию NtechLab, создавшую технологию распознавания лиц, которая, в частности, использовалась для поиска по фотографиям участников протестных акций. В информационном релизе сказано, что компания намерена и далее "развивать направление определения агрессивных действий человека".

NtechLab в 2015 году создали выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Артём Кухаренко и бизнесмен Александр Кабаков. Компания позиционирует себя как "мировой лидер по скорости и точности распознавания лиц, силуэтов и действий на видео".

Ранее стало известно, что камерами с системой распознавания лиц оснастят полторы тысячи из шести тысяч вагонов московского метрополитена, а также большинство московских трамваев. Утверждается, что благодаря этому власти смогут в режиме реального времени выяснять возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира. Общая стоимость двух проектов превышает полтора миллиарда рублей.

В августе выяснилось, что информацией с камер, оснащённых системой распознавания лиц, торгуют на чёрном рынке московские полицейские.