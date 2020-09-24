Сенаторы-республиканцы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер на протяжении нескольких лет получал миллионы долларов от иностранцев, в том числе от Елены Батуриной, российской предпринимательницы и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом говорится в докладе сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли.



В нём в частности, утверждается, что в ноябре 2014 года Батурина перевела три с половиной миллиона долларов американской инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден. Эти переводы были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной, отмечается в докладе. При этом документ не содержит прямых пояснений, почему авторы доклада считают эти транзакции подозрительными.

Наряду с переводами от Батуриной к числу сомнительных они относят 142 тысячи долларов, полученные от компании, основным акционером которой является гражданин Казахстана Кенес Ракишев, зять тогдашнего мэра Астаны. Подозрения сенаторов вызвали и контакты Хантера Байдена с рядом китайских граждан , которых в США связывают с Коммунистической партией и Народно-освободительной армией Китая.

Кроме того, в докладе утверждается, что Байден-младший "платил женщинам из России и стран Восточной Европы", которые, "по всей видимости, были связаны с проституцией и торговлей людьми".

В докладе представлены данные, связанные не только с деловой активностью самого Хантера Байдена, но и его семьи и партнёров. Авторы документа, ссылаясь на данные, полученные от Министерства финансов, утверждают, что речь идет о потенциально преступной деятельности Байдена-младшего.

Документ также описывает миллионные денежные переводы, связанные с работой Хантера Байдена в газовой компании Burisma на Украине.

Сторонники президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. Они заявляют, что будучи вице-президентом он покровительствовал бизнесу своего сына на Украине. Байден-младший входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 годах.

В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса, контролируемая демократами, объявила импичмент президенту Дональду Трампу – в рамках расследования информации о давлении главы Белого дома на власти Украины с целью добиться возобновления уголовного дела по Burisma и семье Байдена. Сенат позднее президента оправдал.

Сейчас демократы обвиняют республиканцев в попытках с помощью расследования в отношении семьи Байдена помочь Трампу переизбраться президентом на предстоящих в ноябре выборах.