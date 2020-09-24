Прокуратура в США попросила федерального судью в Калифорнии приговорить россиянина Евгения Никулина к 12 годам тюрьмы за хакерские атаки на социальную сеть LinkedIn и Formspring и сервис Dropbox. Об этом сообщил портал Law360 со ссылкой на базу данных суда.

В июле жюри присяжных в Сан-Франциско признало Никулина виновным в похищении данных 112 миллионов пользователей взломанных им сервисов. Присяжные решили, что он ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США.

Россиянин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Он попросил политического убежища в Чехии, но в апреле 2018 года был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным. Его выдачи после ареста так же добивалась Россия.

Он свою вину не признаёт, его защита попросила ограничиться сроком, который он уже находится под стражей и депортировать его на родину.