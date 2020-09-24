Суд оставил в силе приговор Константину Котову

Второй кассационный суд оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, осуждённому на полтора года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов, сообщает агентство РАПСИ.

Котов изначально был приговорён к 4 годам колонии, в феврале кассация отправляла его дело на пересмотр в Мосгорсуд, тот сократил срок заключения больше чем в два раза.

В 2019 году полиция неоднократно задерживала оппозиционера на акциях протеста. Последний раз он был задержан 10 августа. Утверждалось, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио Свобода публиковало видеозапись его задержания, где видно, что заявления полицейских ложны, а активист не успел принять участия в акции.