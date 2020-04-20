Мосгорсуд смягчил до полутора лет колонии приговор активисту Константину Котову

Московский городской суд смягчил до полутора лет колонии приговор обвиняемому по так называемой “дадинской статье” активисту Константину Котову. Трансляция заседания велась на сайте суда.

Активист был осуждён по обвинению в неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. За это он приговорён к четырём годам колонии.

35-летнего оппозиционера с марта по август прошлого года неоднократно задерживали на акциях протеста. Последний раз полиция задержала его 10 августа. Утверждалось, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио Свобода публиковало видеозапись его задержания, где видно, что заявления полицейских ложны, а активист не успел принять участия в протестном мероприятии.

В декабре журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов попросил президента Владимира Путина обратить внимание на дело Котова. Президент поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора активисту. Через два дня Конституционный суд постановил пересмотреть дело активиста.

Котов — второй человек в России, осуждённый по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был активист Ильдар Дадин. В 2015 году суд приговорил его к трём годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам он вышел на свободу.

В своём решении по делу Дадина КС пояснил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил проведения митинга может применяться только в том случае, если у обвиняемого был злой умысел, он нанёс существенный ущерб ценностям, охраняемым Конституцией, или гражданам. Правозащитники отмечают, что это решение должно было быть прецедентным и для Котова.​

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