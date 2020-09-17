СКР заявил о признании Марцинкевича в убийствах

Максим Марцинкевич (Тесак) перед смертью признался в нескольких убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. "Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен", — сообщила Петренко.
По словам Петренко, Марцинкевич сотрудничал со следствием и даже заявил, что готов указать места захоронений жертв. Она подчеркнула, что в беседах со следователем Марцинкевич выражал раскаяние. "Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам", — добавила она. При сотрудничестве со следователями он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором до этого не было известно, и описал место захоронения жертв. "На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", — рассказала Петренко.
Петренко предположила, что Марцинкевич покончил с собой, осознав тяжесть преступлений и что ему грозит новый, возможно пожизненный срок. "Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", — сказала она.
Националист Максим Марцинкевич был задержан в начале 2014 года на Кубе, после чего его депортировали в Россию. Его признали виновным в разбое, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды из-за его книги "Реструкт", которая попала в реестр экстремистских материалов. В декабре 2018 года суд также приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
- Адвокат Алексей Михальчик, защищавший Марцинкевича, заявил "Коммерсанту", что его подзащитного пытали, чтобы он написал явку с повинной о совершении тяжких преступлений. По его словам, Тесак просто не успел обратиться в суд с соответствующим заявлением.
- Адвокаты найденного мёртвым в камере СИЗО неонациста Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак) просят Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство". Заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина направил адвокат Алексей Михальчик. "Несмотря на то обстоятельство, что представителем ФСИН в качестве причины смерти был назван суицид, полагаю, что смерть наступила в результате убийства", – говорится в документе. В нём также указывается, что Марцинкевич не был склонен к суициду.
- Российский неонацист Максим Марцинкевич умер в СИЗО в Челябинской области. Предварительная причина смерти – самоубийство. Его тело, как утверждается, было найдено утром сокамерниками, рядом была оставлена записка, в которой он просит отправить письмо и книги жене, а остальные вещи - "утилизировать". По предварительным данным, он умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По факту смерти начаты служебная и доследственная проверки.
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