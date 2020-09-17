СКР заявил о признании Марцинкевича в убийствах

Максим Марцинкевич (Тесак) перед смертью признался в нескольких убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. "Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен", — сообщила Петренко.

По словам Петренко, Марцинкевич сотрудничал со следствием и даже заявил, что готов указать места захоронений жертв. Она подчеркнула, что в беседах со следователем Марцинкевич выражал раскаяние. "Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам", — добавила она. При сотрудничестве со следователями он подробно описал обстоятельства двойного убийства, о котором до этого не было известно, и описал место захоронения жертв. "На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", — рассказала Петренко.

Петренко предположила, что Марцинкевич покончил с собой, осознав тяжесть преступлений и что ему грозит новый, возможно пожизненный срок. "Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", — сказала она.

Националист Максим Марцинкевич был задержан в начале 2014 года на Кубе, после чего его депортировали в Россию. Его признали виновным в разбое, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды из-за его книги "Реструкт", которая попала в реестр экстремистских материалов. В декабре 2018 года суд также приговорил его к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.