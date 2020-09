Зло победило зло. Блогеры о смерти неонациста Тесака

Неонацист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, в среду был найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. По предварительной версии, он совершил самоубийство. В камере обнаружилось сразу несколько предсмертных записок. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что незадолго до самоубийства Тесак дал новые признательные показания, и предположила, что на суицид его толкнуло раскаяние:

Марцинкевич заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен.

Блогеры сомневаются в том, что Тесак мог покончить с собой - и вспоминают пост 2014 года, в котором он утверждал, что никогда так не поступит.

Многие убеждены, что националиста либо запытали до смерти, либо довели до самоубийства. Его адвокаты требуют возбудить дело об убийстве.

Дмитрий Демушкин

С Тесаком пересекались на матросской тишине, он исправно передавал мне приветы через судовых на спецблок, хоть ранее отношения наши и не складывались, тюрьма всё прошлое обнулила. Для меня очевидно, что это убийство или доведение до самоубийства. У Максима было много планов, он ждал освобождения отсидев почти весь срок.

Его поставили на этап с Москвы и вывезли на ломку в Красноярск. Результат такой, вот такая исправительная система, я наблюдал подобное много раз пройдя сам карцера, буры и спецблоки.

Кирилл Шулика

Следственный комитет рассказал, что Тесак, которому выходить на свободу предстояло в 2021 году, решил рассказать следователю о куче убийств, которые он якобы совершил, раскаяться в националистических взглядах, и потом самовыпилиться.

При этом, да, написав целую книгу предсмертных записок.

Я ничего говорить не буду, потому что все понятно.

Егор Холмогоров

Если бы Гоголь оказался в Челябинском СИЗО, у нас был бы не только второй, но и третий, четвертый и пятый тома "Мертвых душ".

Матвей Цзен

Я с коллегами защищал его в 2014 году по "третьему уголовному делу" о видеообзорах фильмов. Нам, в конечном счёте, удалось добиться переквалификации его действий со 2-ой на 1-ую части 282-ой статьи и снижении наказания с 5-ти до 2-х лет и 10 месяцев лишения свободы. В ходе защиты я много раз посещал Максима в СИЗО и общался с ним на разные темы, в том числе рассказывал он мне и о своих религиозных и философских взглядах. Основываясь, в том числе, на опыте этого общения, я не верю в версию о его самоубийстве и склонен считать, что это было убийство - его выход на свободу приближался - май 2021 года, никаких законных методов держать его в тюрьме дальше не было. А на свободе он был неконтролируем и опасен для слишком многих.

Евгений Левкович

В общем, ситуация такая.

Несколько месяцев назад с Максимом Марцинкевичем оборвалась связь. С ним не могли связаться ни близкие, ни адвокаты. Затем его всё-таки нашли в красноярском СИЗО, но к нему опять же никого не пускали, ссылаясь на карантин. Когда же адвоката всё же пустили, Максим рассказал, что всё это время его пытали, заставляя признаться в нескольких убийствах двадцатилетней давности. Делали это, в частности, сотрудники ФСБ из Москвы, которые приезжали к нему несколько раз. Максим сказал, что не может больше выносить пыток. Дословно, со слов близких - «я такого ада не испытывал никогда». При этом он надеялся, что когда его доставят в Москву (а сейчас он как раз был на этапе в Москву), то всё прекратится, поскольку возможности обратиться куда-то и защитить себя в Москве какие-никакие, но есть.

Видимо, ничего не прекратилось, а только усилилось.

Между тем многие считают, что Тесаку досталось по заслугам.

Альфред Кох

Грустно все это...

Но здесь правильно было бы привести вот эти слова Спасителя:

«...ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить....»

Евангелие от Матфея 7:2

То есть всякий будет судим тем судом, каким он сам судил других. Тесак практиковал самосуд. Он его и получил для себя.

Ведь Отец наш Небесный изощрён, но не злонамерен....

Аркадий Бабченко

Наци-имперца Тесака я видел один раз. Знаете где? В Киеве. В кабаке на Крещатике. Во время Майдана. Когда он сотоварищи приезжал в Украину якобы распространять свой оккупай-педофиляй. Очень вовремя, надо заметить. Но был тут не очень понят со своими идеями и убыл восвояси. И помер в Челябинском СИЗО. Попросив в предсмертной записке передать жене книгу про коммунизм. Ну, типа в предсмертной. Типа сам попросив.

Родина тебя бросит, сынок. Всегда.

Давид Хомак

На смерть Тесака:

умер погано, так и жил погано.

Данила Гальперович

Мне по работе пришлось несколько видео с его активностью посмотреть. Короче, это хорошо, что его больше нет.

Другие убеждены, что люди не должны погибать в тюрьме при странных обстоятельствах, кем бы они ни были.

Илья Крамник

Тесак мог быть кем угодно - вором, нациком, убийцей, маньяком, террористом и тд.

Смерть в тюрьме, независимо от того, сам он убился или его убили - это... Да нет, не , такое происходит регулярно. Это просто штришок к картинке нашей пенитенциарной системы, причудливо сочетающей в себе платный санаторий для тех, кому надо, подготовительные курсы юных уркаганов, школу радикального исламизма, службу безопасности сбербанка, и вот такой вот адочек для "решения вопросов".

Причём всех в целом всё устраивает. МВД, Минюсту и СК норм, прокуратуре, видимо, тоже, граждане же ан масс полагают, что на то и тюрьма, чай, не курорт (кроме как для тех, кому надо).

Государству как институту должно быть не очень комфортно от нарушения монополии на насилие, тем более, отнятие жизни, но в наличии у нас государства как института я чего-то сомневаюсь при таких историях. Клан на тейпе сидит и джамаатом погоняет.

Никита Могутин

Можно по-разному относиться к Марцинкевичу. Для кого-то он – погибший герой, а для кого-то – человек, зарабатывавший славу и деньги на травле и избиениях. Но главное в этой истории уже, конечно, совсем иное.

В России есть официальная государственная структура, которая имеет карт-бланш на судьбы людей. Человека там могут покалечить, изнасиловать, убить, буквально уничтожить, заставить покончить с собой – и никому ничего за это не будет. Я говорю о ФСИН – совершенно безумной системе российских изоляторов, тюрем и колоний. С человеком, попавшим туда, может случиться всё, что угодно. С Тесаком могло случиться всё, что угодно. Версий много.

Алена Чурбанова

Тесак отвратительный, но его нельзя убивать. А его по всей видимости убили. Даже странно, что надо это писать. Почему некоторые вроде даже адекватные люди не могут сложить два и два?

Тимур Олевский

Тесак был ужасный человек. Ужасный. С удивлением смотрю, как фейсбук обсуждает: «те кто его пытал и, возможно, убил, хуже или лучше». Ничем не лучше.

А, да. Обсуждение «поделом Тесаку или не поделом» в этих обстоятельствах (пытки, странная смерть), это тоже часть этой опасной дискуссии. В первую очередь опасной для ее участников. Те, кто пытает, своё дело знают, им все равно, тесак или не тесак.

Алексей Полихович

Тесака жаль, как жаль любую жертву русского гулага, всех этих проклятых сибирских лагерей, которых не должно существовать никогда и нигде. Ни одна гнида и мразь не заслуживает издевательств, случающихся в российских тюрьмах, ни одну гниду и мразь эти издевательства не способны исправить и сделать лучше. Шаламов был прав: лагерь (тюрьма) это только боль и расчеловечивание, для всех и для каждого, вне зависимости от политических взглядов и высоты морали. Тесаков можно бить, ненавидеть и бороться с ними на улицах, они — зло, но куда большее зло — система насилия и унижений, которая у нас прячется под четырьмя буквами Ф-С-И-Н, и которая, в отличии от тесаков, считается нормой. Даже просто в том смысле, что для своих оппонентов желать тюрьмы и ада — нормально.

Множество комментаторов называют Марцинкевича жертвой нынешней российской системы.

Демьян Кудрявцев

Что бы там ужасного ни совершил Тесак, это никогда не было доказано и не доказывалось в независимом суде, он был осуждён за статьи, признанные «экстремистскими» теми же законами, по которым сидят оппозиционеры, то есть по сути — за мысли и высказывания, а не за поступки. Любое отвращение к его взглядам, корое мы видели сегодня в лентах, не учитывает их эволюцию в последние несколько лет, и не имеет никакого значения на фоне общих условий содержания в российских тюрьмах, и пыток, которым, highly likely:( , именно он подвергался. Вне зависимости от того преступник ли Марцинкевич, он — безусловная жертва российской действительности и власти, как ни сложно это признавать.

Олег Кашин

Теперь Максим Марцинкевич – самая (даже в сравнении с Сергеем Магнитским) знаменитая жертва государственного террора по внутреннюю сторону тюремных периметров. Можно мрачно шутить по поводу того, что никаких «списков Тесака» и связанных с ними санкций не будет, можно и вздохнуть по поводу публичного равнодушия тех, кто в свое время работал с ним – рекламировал по телевидению, привлекал к политическим акциям против оппозиции, да даже и снимал в кинофильме «Дау». Максим Марцинкевич умер брошенный всеми, сломленный, униженный – и это кажется сейчас, наряду с собственно убийством, частью того наказания, которому его подвергли.

И вот где-то в этом пункте гибель Тесака теряет свои уникальные свойства и встает в один ряд с другими знаковыми событиями 2020 года – с делом «Сети»(и примыкающего к нему «Нового величия»), делом Ефремова, делом Фургала, отравлением Навального. Именно этот год в российской реальности задает новый стандарт, когда масштабнее и болезненнее самого события оказывается его деморализующий эффект, и кажется даже, что именно он и есть главное, ради чего все затевается. Теперь уже мало убить или посадить, теперь важно, чтобы у тюремной клетки или у могилы публика спорила, заслуживает ли жертва сочувствия, и случай Марцинкевича выглядит как абсолютный успех убийц – изуродованный труп выносят под улюлюканье тех, кто сам в любой момент может оказаться на его месте.

Александр Елин

не смотрите вы евреи свысока

на убитого в неволе Тесака

тем кто гонит всю страну в автозак

безразлично, кто еврей, кто Тесак

Роман Попков

Тесак погиб в одиночной камере русской тюрьмы при загадочных обстоятельствах.

Во второй половине нулевых в Таганском суде на «сборке» я пересекался с чуваками, которые сидели с Тесаком на «Матроске», во время первой его ходки. Они рассказывали, что Тесак очень сокрушался: «Как же так, я за государство, а государство меня сажает».

Со временем у Тесака произошла серьезная эволюция во взглядах. Когда сейчас в модных СМИ спишут заголовки «Неонацист Тесак покончил с собой», как минимум одна неправда есть в этом предложении. В последние годы Тесак уже никаким «неонацистом» не был, он серьезно изучал либертарианство, эволюционировал во взглядах. Хотел отказаться от гражданства РФ и просить украинское.

Так что критически относитесь к тому, что пишут люди с перекореженными субкультурой мозгами.

Антифашист Сутуга забит до смерти кавказцами. Ультраправый Тесак убит русским государством (даже если и правда покончил с собой – все равно ведь убийство). Оба убиты теми, кого когда-то защищали и считали притесненными и угнетенными. Под субкультурной войной нулевых «фа-антифа» подведена символическая черта.

Мик Гур

Тесак не герой моего романа и большинство его высказываний вызывали чувство омерзения, но он еще один пример того к чему приводит полная деградация правосудия и публичной политики. В цивилизованной системе этот персонаж давно бы попал в Госдуму, мигрировал в направлении центристского мейнстрима и потянул за собой своего избирателя. И по ходу превратился бы в аналог унылого консервативно-православного Андрея Исаева. Некогда лидера анархистов и вождя молодежи. Ну или сел бы в тюрьму. По результатам реального правосудия. И в любом случае остался бы жив.

У других такая позиция вызывает недоумение.

Максим Солопов

«Дети погибли - *** им на рыло. Дети погибли - нам класть с большой колокольни», - кривлялся Максим Марцинкевич на митинге памяти жертв теракта в Беслане. «Одни хачи убили других хачей», - объяснял он суть событий для своей аудитории. Тесак кичился тем, что научил сотни «маленьких любителей экстремизма» весело убивать толпой случайных прохожих. Мужчин, женщин, беременных женщин, подростков, детей, русских, не русских, врагов и своих же соратников - их били молотками, топорами, резали ножами, мачете, тыкали шилом в висок. Сколько шуток про зарезанную десятилетнюю таджикскую девочку отточил будущий «борец с педофилами», комментируя все это... Целые поколения подростков-пиплхейтеров выросли на роликах «творческой студии Формат-18» и сели на бесконечные тюремные сроки за сотни убийств, пока Тесак собирал деньги за платные семинары, продавал контент для медиа и строил финансовые пирамиды. Он никогда не жалел о загубленных поклонниками его шоу жизнях, своих и чужих. Наоборот Тесак всегда откровенно упивался тем, что стоит на вершине этой пирамиды из человеческого фарша: зарабатывает любимым делом на жизнь, находит себе поклонниц и новые более безопасные для себя формы активности. Марцинкевич не скрывал, что на самом деле не верит ни в какие идеи кроме собственной исключительности, и всегда глумился над чужими смертью и страданиями. Мне много раз доводилось общаться с самыми разными убийцами в самых разных обстоятельствах. Наблюдал я и тех самых детишек со стеклянными глазами, разделывавших людей на части. Многих из них, разбираясь в анамнезе, можно принять и понять, но не Марцинкевича. О Зауре Дадаеве, лидерах Ореховской ОПГ или боевиках БОРН, причастных к убийству близких мне людей, я готов порассуждать в сложных категориях, но не о жизни Марцинкевича. Много вчера прочитал постов полных, на мой взгляд, поддельного гуманизма. Уж извините, но никакие разговоры о том, что все равны перед пытками и ужасами в тюрьмах и лагерях, в этой истории со мной не работают. Слишком закономерный итог.

Ренат Давлетгильдеев

Читаю удивительные посты про то, как изменился Тесак, каким стал светлым человеком, правозащитником, политзаключённым и борцом с режимом.

Вы знаете, я что-то пропустил, возможно. Но я не слышал от него извинений ни перед забитыми лопатами таджикскими дворниками, ни перед детьми с розовыми волосами, которых заставляли пить мочу за то, что они геи. Ни одного слова «прости» не слышал. Раскаяние, говорите?

Его политическая трансформация для меня — лишь обида за то, что он стал попросту больше не нужен — власти ли, или тому сгустку идей, которые эту власть олицетворяют.

Когда нужно было запугивать улицы карманными нацистами, он был востребован, ему все прощали.

Когда нужно было бороться с главными врагами суверенной России — геями — он был нужен. Но смена времени и, соответственно, стилистики этой борьбы, вычеркнули Тесака из списка подручных мудаков. Он стал лишним. И именно отсюда его озлобленность на тех, чьим идеям он так преданно служил. Служил, избивая слабых. Но ведь это так достойно героизации, правда?

Интересно, а если Владислав Поздняков завтра запишет видео против Путина и его воровской шайки, вы тоже сделаете его своим кумиром?

Нет, это не про прощение. Прощать легко. А ещё легче просить прощения. Но до этой посмертной записки такого слова я рядом с именем Тесак не встречал.

Александр Черных в анонсе собственной статьи "Тесак и его команда", опубликованной в газете "Коммерсантъ", напоминает, что Марцинкевич был преступником, которого власть долго покрывала.

Александр Черных

В истории Тесака меня больше всего поражали две вещи.

Первая - то, как полиция годами, вот буквально годами игнорировала его «основную» деятельность. Эти его ранние, далеко не постановочные видео, с жестокими избиениями и покушениями на убийства. Эти поздние ролики, где каких-то людей непонятно с чего назначали педофилами или наркоторговцами, а потом избивали, пытали, грабили и унижали. Человек годами демонстративно, не скрывая лицо, нарушал кучу статей УК - и ему за это так ничего и не было. Другие глядели на эту безнаказанность и брали с него пример - избивали, пытали, унижали. Я тупо не понимаю, как это все было возможно. Сравните с тем, как моментально заводят уголовные дела по политическому «экстремизму» в Youtube-роликах.

Вторая вещь, которая не укладывается у меня в голове - как быстро все забыли о его реальных преступлениях. Как ради фана и хайпа Тесака «легализовали» всякие помоечные СМИ и блогеры, делали ему рекламу. Как быстро он превратился в веселый мем с оттопыренным большим пальцем.

Я помню многих известных нацистов - но именно Тесак и его окружение вызывали у меня наибольшее омерзение. Другие совершали преступления из-за своих идей - гнилых, неправильных, но все же идей. С годами многие из них стали стыдиться прошлого. Тесаку всегда было плевать на идеи - они были для него лишь инструментом для добычи денег и власти. Ничего другого его не интересовало. Многих я могу простить - но не Тесака.

Я не злорадствую по поводу его смерти, какой бы она ни была на самом деле. Но мне сегодня жаль не Тесака, а его жертв - и тех, кого он сам избивали, и тех, кому он заморочил голову, и тех, кого избили-покалечили-убили его последователи.

Текст, впрочем, не совсем об этом.

В статье Черных приходит к выводу, что зло, которое олицетворял собой Тесак, не только никуда не делось, но и институционализировалось:

В результате мы все — вся Российская Федерация — дожили до совершенно варварского видео, где несогласного с Рамзаном Кадыровым молодого парня неизвестные унижают и пытают бутылкой. Мы снова испытываем ужас, возмущение и омерзение, мы снова видим на экране чистое зло, которому даже не надо себя называть. Заинтересует ли оно полицию — вопрос риторический. Тесака мы, кажется, переросли — а вот наша правоохранительная система лучше не стала.

Другие комментаторы считают, что зло в лице Тесака было плотью от плоти системы всегда - она его вырастила и избавилась от него, как только он перестал быть ей нужен.

Владимир Серебровский

В популярных сегодня рассуждениях «Каким бы ни был Тесак-Марцинкевич, но он стал жертвой бесчеловечной системы...» etc etc etc есть существенная подмена понятий: Марцинкевич — не жертва, а часть этой системы.

Удавился этот agent provocateur в камере сам или же его там удавили — все эти подробности из жизни бесов меня совершенно не занимают, а призывы беса пожалеть вызывают одну лишь брезгливость.

Игорь Эйдман

Конец проекта молодёжной войны

Убийством Тесака закончилась многолетняя чекистская операция под условным названием «Молодежная гражданская война». ФСБ ведь только говорит, что защищает безопасность России, на самом деле она защищает «жирных котов» - высших чиновников и олигархов. Для того, чтобы отвести от них угрозу и была затеяна эта кровавая история.

Еще в 90-е сформировалась критическая масса голодной агрессивной молодежи, пробивавшей себе дорогу в жизни кулаками, а то и калашами. Большая часть ее сгинула в разных «бригадах». Однако уголовный мир прельстил не всех. Некоторые голодные «молодые волки» заинтересовались политикой. Такие политизированные пассионарии представляли прямую угрозу для российской верхушки. Они могли пойти по пути народовольцев и эсеров. Призрак революционного террора против коррумпированной «элиты» бродил по России. И тут кому-то из чекистского начальства пришла в голову гениальная мысль: надо стравить их, пусть мочат друг друга, а не нас (хотя вероятно такое решение даже не артикулировалось, а было реализовано на инстинктивном уровне). К тому времени (в 90-е) в Россию уже проникли с Запада субкультуры НС-скинхедов и антифа. Между ними были драки и столкновения. Однако характер настоящей войны нацистов против мигрантов и антифашистов эти столкновения прибрели уже при Путине, когда в наци решили вложиться чекисты. Власть подсунула злым парням вместо чиновников и олигархов, укравших у них свободу и шансы на успех, мнимых врагов – «мигрантов», «черных». А потом стравила молодежь, спровоцировав войну наци и антифа. Конечно, такие столкновения есть в любой стране, но нигде они не достигали таких масштабов как в России в нулевые годы.

Как видно по графику, составленному центром «Сова», число нападений по мотивам расовой ненависти вплоть до 2008 года неуклонно росло. Это был не стихийным процесс. Как известно по делу БОРН и другим подобных процессам, многие лидеры нацистов имели кураторов из АП и ФСБ, брали у них деньги, пользовались покровительством. Практически все вожди нацистского движа были подментованы, в том числе и близкий одно время к Тесаку шеф НСО Румянцев, который потом дал нужные чекистам показания.

Все нулевые годы в России проходили массовое избиения людей с «неправильным» цветом кожи или разрезом глаз. Однако практически не было политических покушений на чекистов, чиновников, олигархов (исключение - теракт против Чубайса). Кроме того, нацисты выполняли еще и другую функцию – запугивали либеральную интеллигенцию, позволяя власти позиционировать себя как меньшее из зол: «смотрите, если не мы, то они». Нацистская демонстрация Тесака с кампанией во время дебатов в Билингве была рассчитана именно на этот эффект.

Однако в 2007 - 2008 году нацистский голем начал выходить из-под контроля своего создателя. Наци перешли фактически к массовому террору, дестабилизирующему ситуацию в стране, стали взрывать и громить рынки и т.д. Чекисты решили сдать назад и несколько приструнили своих подопечных, что довольно быстро привело к сокращению числа расистских нападений. Тогда же первый раз посадили и Тесака.

Окончательно закрыть нацистский проект власти решили во время Майдана, где украинские националисты сыграли большую роль в противостоянии с карателями. Понятно, что либералы с их белыми ленточками беспомощны против дубинок, но если в драку включатся бывшие скинхеды, ОМОНУ мало не покажется. Кремль решил, что националисты могут стать боевым отрядом протестов не только в Киеве, но и в Москве. Поэтому в 2014 году их попытались сплавить на бойну в Донбасс. А тех, кто отказался, посадили. В результате почти все лидеры российских радикальных националистов оказались в 2014-15 годах в тюрьме, в том числе вторично Тесак.

Потом большинство отпустили. А вот Тесака решили не выпускать на волю. Почему? Он был настоящим буйным, которых, как известно, мало. Контора до какого-то момента использовала его (в тёмную возможно) в качестве яркого проповедника нацистского дискурса, как пугало для либералов, для отвлечения молодежи от политических протестов на игры вокруг ловли педофилов и торговцев спайсами. Но он был слишком амбициозен, чтобы оставаться в рамках задания кураторов, Он очень быстро обрастал сторонниками и поклонниками, вокруг него моментально формировались сети радикалов. Тесак отвязывался и становился опасен.

В связи с окончанием своего нацистского проекта власти ликвидировали наиболее яркого его участника. Тесаку хотели дать новый срок, но после начала белорусских протестов решили для надежности просто убить.

Есть и конспирологические версии.

Лев Усыскин

Чисто гипотетически.

Допустим, есть в окружении Путина некоторая группа очень влиятельных людей (возможно, включающая само биологическое существо по имени В.В. Путин, либо не включающее, не важно) которая решила в сравнительно короткой перспективе передать его власть другому лицу. Эти люди осознают, что взялись за сложный и рискованный проект. Подготавливая для него почву, в рамках присущей им логики и присущей им морали, они станут превентивно зачищать поле от потенциальных камешков. То есть, например, от некоторых людей, которые обладают независимым от системы мобилизацинным потенциалом -- любой окраски и пусть даже очень потенциальным. Первым номером, понятно, Навальный. Но и другие, типа только что скончавшегося в камере Тесака, чуть-чуть не досидевшего до положенного по закону освобождения. Я бы внимательно следил за состоянием здоровья Гиркина, Ройзмана и даже некоторых деятелей шоу-бизнеса, вроде Дм. Быкова или З. Прилепина. Они на всякий случай замочили бы и Кадырова, но боятся уж очень сильной нестабильности в Чечне -- впрочем, если им при каких-то обстоятельствах эта нестабильность понадобится (удобная вещь для затыкания ртов и т.д.), то все же замочат.

Эль Мюрид

Убийство Марцинкевича (а в официалоьную версию, судя по откликам, не верит вообще никто) - это очередной (из бесчисленного множества) пример идущей вразнос системы, ключевым признаком которого становится так называемая суверенизация подсистем, когда разные части одной системы начинают вести себя автономно друг от друга. То же и с покушением на Навального. Одна рука не ведала что творит другая, поэтому высшая власть и была в ступоре - вначале ей самой нужно было понять, что произошло, а когда поняла, всё уже случилось и пришлось играть в догоняющую стратегию, что всегда неэффективно и проигрышно. Отсюда и хаос первой реакции, отсюда и шизофреническая позиция, занятая в итоге Кремлем - он опоздал везде.

По-видимому, ликвидация Марцинкевича могла быть связана с тем, что одна ОПГ во власти решила пресечь его возможное использование другой ОПГ в примерно схожих обстоятельствах, которые могут потенциально произойти в недалеком будущем. Произойдут они или нет - вопрос отдельный, в политике важны возможности, а не намерения. А Марцинкевич был такой возможностью. Одной из.

Система идет вразнос. Тут даже сложно оценивать происходящее иначе. Она уже в сюжете катастрофы, пусть пока эта катастрофа протекает внешне скрыто. Вы стоите на склоне, и где-то внизу началось его обрушение. Вы еще не едете вниз с тоннами породы, но уже идут трещины, снизу раздается гул, а под ногами все сильнее трещит. Но вы успокаиваете себя - это же гора. Монолит. Стабильность и скрепы. Вместо того, чтобы начать себя спасать.

Николай Подосокорский

Глава Следственного комитета и член Союза писателей, генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин, неоднократно призывавший к отмене моратория на смертную казнь, сообщил, что в его ведомстве наконец-то создан специальный штаб для борьбы с оправданием нацизма. В этот же день в тюрьме "самоубился" самый известный неонацист России Тесак, жаловавшийся своему адвокату на пытки. Совпадение?

Уголовное дело Следственный комитет традиционно возбуждать отказывается.

Михаил Шнейдер

СК не подтвердил возбуждение уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича.

У него и так этих дел как грязи, - заявили в СК