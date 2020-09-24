Совет Федерации подготовит законопроект, позволяющий признавать граждан России иностранными агентами за сбор информации для “иностранных структур”. Об инициативе агентству РИА “Новости” рассказал глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По словам Климова, граждане, собирающие информацию для иностранцев, должны будут зарегистрироваться в министерстве юстиции и отчитываться о своих доходах. Он считает, что законопроект сможет быть подготовлен до конца 2020 года. По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Любови Глебовой, иностранными агентами будут объявлены лица, передающие информацию, которая “может повредить России”, — передаёт “Парламентская газета”.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами. Документ направлен против граждан, которые распространяют сообщения иностранных СМИ, включённых в список иноагентов, или участвуют в их создании.

Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Согласно его положениям, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

Из-за этого в список попали организации, в частности, следящие за законностью на выборах, поддерживающие образование и борющиеся с распространением наркозависимости и ВИЧ.