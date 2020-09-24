Мэрия попросила Сбербанк и "Яндекс" вернуть сотрудников на "удаленку"

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил "Сбербанк", "Яндекс" и "Ростех" вернуть часть сотрудников на удаленный режим работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма мэра, отправленные на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы "Ростеха" Сергея Чемезова и гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфецкий, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей", — говорится в письмах.

Также оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве из-за увеличения новых случаев COVID-19 призвал жителей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. В оперштабе заявили, что в Москве, как и в странах Европы, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.