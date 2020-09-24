На московских полицейских завели дело о передаче данных с камер наблюдения

Следственный комитет России возбудил против двух московских полицейских уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни. Как сказано в материалах дела, полицейские передавали посторонним лицам данные с камер видеонаблюдения, оснащённых системой распознавания лиц.

Подозреваемые - оперативник управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района столицы Константин Иванов. По версии следствия, Шершнев по просьбе Иванова получил из базы МВД данные о передвижениях по городу волонтёрки "Роскомсвободы" Анны Кузнецовой и москвички Надежды Соболь с июля по сентябрь этого года. Иванов в свою очередь передал эти сведения "третьим лицам", кому именно - не сообщается.

В августе в общественной организации "Роскомсвобода" заявили, что данные с московских камер видеонаблюдения, оснащённых системой распознавания лиц, можно купить за 15 тысяч рублей - это удалось сделать волонтёру организации Анне Кузнецовой, обратившись по соответствующему объявлению в интернете. В итоге она получила от продавца отчёт с 79 камер с указанием всех адресов, где она была за месяц.

В сентябре Кузнецова подала иск к московскому департаменту информационных технологий, потребовав прекратить использовать систему распознавания лиц на улицах.

В прошлом году мэрия Москвы анонсировала создание одной из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, которая должна объединить около 200 тысяч камер, расположенных в городе.

Этим летом стало известно, что камерами с системой распознавания лиц оснастят полторы тысячи из шести тысяч вагонов московского метрополитена, а также большинство московских трамваев. Утверждается, что благодаря этому власти смогут в режиме реального времени выяснять возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира. Общая стоимость двух проектов превышает полтора миллиарда рублей.