МИД Франции расследует утечки в прессу разговора Макрона с Путиным

Министерство иностранных дел Франции проводит расследование из-за публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

"Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование. Диалог, который президент республики хотел установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются нашей безопасности, в духе откровенности и требовательности", - говорится в сообщении МИД Франции.

22 сентября французская газета Le Monde со ссылкой на источник опубликовала пересказ телефонной беседы российского президента с Эммануэлем Макроном, в которой обсуждалось в том числе "дело Навального". По данным газеты, в разговоре, который состоялся 14 сентября, Путин предположил, что Навальный мог сам принять яд - неизвестно зачем. И вообще отраву легко сделать, тем более что один из создателей "Новичка" якобы живёт в Латвии". Позднее Business Insider сообщило, что Макрон был взбешён разговором с Путиным. "Президент считает, что ему нельзя врать как русскому крестьянину", — заявил один из источников издания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ, что газета была "совсем не точна в формулировках". Он добавил, что "тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном" и Кремль "не может поверить, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы".

Ранее в Кремле сообщили, что Путин во время переговоров с Макроном подчеркнул неуместность "голословных обвинений".

Президент Франции в своём обращении 22 сентября к участникам 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Россию прояснить обстоятельства "попытки убийства" Алексея Навального.