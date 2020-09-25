Гадания на опросах. Юрий Жигалкин - о моменте истины

Не секрет, что Дональд Трамп любит опросы. "К слову, я верю в опросы. Мне редко встречались опросы, которые были очень далеки от реальности", - объяснял он в интервью газете Washington Post в декабре 2015 года, будучи кандидатом в президенты. Очевидно, что особенно Трамп любит опросы, когда они в его пользу, как это было в конце 2015 года. Кандидат Трамп тогда, согласно выводам социологов, крушил своих оппонентов по борьбе за номинацию в президенты от Республиканской партии, а пресса отмахивалась от результатов опросов: дескать, никто из кандидатов, выбивавшихся в лидеры ещё до начала первичных выборов не добивался номинации в президенты от своей партии.

Четыре с лишним года спустя роли поменялись. Накануне выборов президент скептично относится к опросам, а СМИ с готовностью приводят данные социологов о значительном и затянувшемся отставании кандидата Трампа от кандидата Джо Байдена. "Я не слишком верю в опросы", – заявил президент во время пресс-конференции в середине августа. На что Washington Post саркастически заметила: "Опросы всё ещё не предлагают желанную уху Трампа историю".

Какую, собственно, картину предлагают опросы за месяц с небольшим до выборов? В последние недели разрыв между Байденом и Трампом составляет в среднем около семи процентов. Это лучше, чем в тяжелые для действующшего президента летние месяцы, когда он отставал почти на 10 процентов, но малоутешительно для кандидата Трампа, поскольку, как утверждают социологи, ни один из его предшественников, добившихся переизбрания на второй срок, не находился в столь слабом положении за пять недель до выборов.

Более важны сейчас настроения в нескольких так называемых колеблющихся штатах. Четыре года назад шокирующая победа Дональда Трампа в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании принесла ему президентство, несмотря на то, что в общем по стране он получил почти на три миллиона меньше голосов избирателей, чем его соперница Хиллари Клинтон. В Мичигане и Висконсине Трамп сейчас отстает от Байдена почти на семь процентов, в Пенсильвании на четыре.

Предвыборные опросы, судя по всему, в эти недели немногим более достоверны, чем гадание на кофейной гуще

Словом, нынешняя картина в исполнении социологов напоминает предвыборную картину четырёхлетней давности. Та картина выглядела сверх убедительной вплоть до момента подсчёта голосов. Профессионалы в области проведения опросов были вынуждены пережить после выборов своеобразный момент истины. Они расследовали причины своего провала и объявили, что не смогли предвидеть повышенной активности белых избирателей без высшего образования. Эта прослойка пострадавшего от глобализации американского рабочего класса якобы внезапно вышла на выборы и принесла победу Трампу в ключевых штатах.

Социологические службы нашли утешение в том, что общие настроения избирателей им удалось уловить более или менее точно: Клинтон все-таки получила больше голосов, чем Трамп. Остается неясным почему они упустили из вида важную группу избирателей четыре года назад, но ясно, что очень важно, кто и как считает. Например, по данным социологической службы Rasmussen, которая, кстати, была наиболее близка в своих прогнозах к реальным результатам голосования в 2016 году, сейчас 52 процента опрошенных американцев одобряет деятельность Дональда Трампа-президента. Звучит сенсационно, особенно, если это сравнить с опросом, проведенным, скажем, по заказу телекомпании CNBC, участники которого резко отрицательно оценивают деятельность Трампа: 57 процентов дали негативную оценку, 43 процента одобрили.

В общенациональных опросах о борьбе за президентство Трамп отстает от Байдена лишь на один пункт в трактовке Rasmussen и на десять пунктов по оценке службы Quinnipiac. Толком объяснить этот контраст в отзывах респондентов трудно. Представители Rasmussen уточняют: в отличие от конкурентов, они опрашивают только тех избирателей, которые намерены голосовать. Их конкуренты отмахиваются, говоря, что Rasmussen известны своими консервативными предпочтениями, так что всерьёз принимать их опросы. не стоит.

Но есть и еще несколько неудобных для противников Трампа фактов, выпирающих из набора данных, указывающего на его поражение на выборах. Почему 48 процентов опрошенных считают, что он победит на выборах, хотя голосовать в поддержку действующего президента, по их собственным словам, готовы в среднем 43 процента? Или почему 55 процентов респондентов думают, что кто-то из их окружения готов голосовать за Трампа, открыто не признавая этого?

У самого, возможно, влиятельного американского консервативного комментатора Раша Лимбо – свое объяснение разнобоя в опросах. "Опросы – лишь еще один инструмент подавления избирателя. Они не являются попыткой отразить общественное мнение, это попытка сформировать мнение, ваше мнение. Они хотят вогнать вас в депрессию", - предупреждает Лимбо миллионы своих радиослушателей. Но Лимбо – талантливый публицист, а политики же следят за опросами. Из окружения Дональда Трампа известно, что он меняет свой предвыборный лозунг "Трамп – за законность и порядок" на "Трамп – за экономический рост", поскольку опросы, проведенные предвыборным штабом, показали, что угроза беспорядков пока глубоко на задела сознание американцев.

Предвыборные опросы, судя по всему, в эти недели немногим более достоверны, чем гадание на кофейной гуще - слишком много остается неизвестных и переменных. Понятно, что исход выборов будет решать провинциальная Америка, городки и даже деревни. Их много, они разные, за голоса их жителей придётся бороться.

Юрий Жигалкин – корреспондент Радио Свобода в США

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