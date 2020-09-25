Лидер КНДР извинился за убийство южнокорейского чиновника

Лидер КНДР Ким Чен Ын принёс личные извинения Сеулу за убийство южнокорейского чиновника. Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на официальное письмо Пхеньяна.

Как утверждается, в письме Ким Чен Ын сообщил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что инцидента не должно было произойти. Вместе с тем Пхеньян выразил сожаление, что Сеул прокомментировал убийство своего гражданина в одностороннем порядке, не дождавшись разъяснений от КНДР.

Об убийстве южнокорейского чиновника в территориальных водах Северной Кореи стало известно накануне. По данным южнокорейских военных, задержанного допросили, а потом застрелили. Тело убитого кремировали. Источники "Рёнхап" сообщили, что предположительно южнокорейский гражданин пытался бежать в КНДР.

Пхеньян утверждает, что нарушитель находился в лодке и никак не реагировал на устные команды северокорейских пограничников. Когда он пытался бежать, военные открыли огонь. Всего было произведено 10 выстрелов. После этого патруль обследовал лодку. На ней были следы крови, но тела не солдаты обнаружили. После этого лодку сожгли, согласно инструкциям по предотвращению коронавируса.