Навальный поблагодарил пилотов и медиков из аэропорта Омска

Алексей Навальный поблагодарил пилотов самолёта, на борту которого ему 20 августа стало плохо, сотрудников медицинской службы омского аэропорта и бригады реанимобиля за спасение его жизни после отравления. Оппозиционер написал в инстаграме, что эти люди, имён которых он не знает, "сыграли ключевую роль в его судьбе".

По мнению Навального, те, кто планировал покушение на него, рассчитывали, что он умрёт на борту самолёта из Томска в Москву - дословно "продолжит своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет". Однако пилоты быстро посадили самолёт в Омске, "несмотря на объявленное «минирование» аэропорта" (звонок неизвестного о минировании поступил перед посадкой самолёта на борту с Навальным, связан ли он с покушением на оппозиционера - неясно), а врачи медслужбы аэропорта и реанимобиля установили предварительный диагноз - "токсическое отравление" - и сделали Навальному укол атропина (этот антидот применяется при отравлениях фосфорорганическими соединениями).

"То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни" - констатировал Навальный, отметив, что "всё последующее было очень драматично". О врачах, которые лечили его в Омске после госпитализации (некоторые из них выступали с утверждениями, что Навальный не был отравлен, а руководство медучреждения какое-то время препятствовало его отправке в Германию) политик не пишет.

Навальному стало плохо на борту самолёта компании S7 Томск-Москва утром 20 августа. Русская служба Би-би-си подробно реконструировала подробности полёта. Навальному стало плохо где-то через полчаса после взлёта, через 20 минут после этого об этом стало известно бортпроводникам, которые попытались оказать политику помощь. В материале названы их фамилии - бригадир Александра Савенко и стюарды Денис Ендовин, Полина Ковалева и Елена Паньшина. Также Навальному оказывала помощь одна из пассажирок - медсестра по профессии, её имя не называлось. Пилот принял решение о посадке в Омске практически сразу после того, как стало известно, что одному из пассажиров стало плохо, но от момента объявления и до посадки прошло около часа. Сразу же на борт поднялись медики из аэропорта, которые приняли решение вызвать реанимобиль."Скорая помощь" забрала Навального примерно через 20 минут. Имена пилотов и медиков в материале Би-би-си не называются.

Навальный 22 августа в состоянии комы был вывезен на лечение в Германию. После 18 дней комы он был из неё выведен. На этой неделе врачи сообщили о его выписке из клиники "Шарите". Соратники Навального сообщили, что он останется в Германии до завершения реабилитации - она может занять несколько недель.

С первого дня соратники Навального утверждали, что он был отравлен. Лаборатория бундесвера, а затем и лаборатории в других странах подтвердили, что в его анализах обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Страны Запада призвали Россию объяснить, что произошло, и привлечь виновных в отравлении Навального к ответственности.