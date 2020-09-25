Ножевая атака у бывшей редакции Charlie Hebdo: ранены двое

Двое человек получили ножевые ранения во время нападения у бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, пишет BFM TV. Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

По предварительным сообщениям, нападавших было двое. Агентство France Press сообщает, что один из них задержан.

В районе, где произошло нападение, закрыли социальные учреждения, школы и детские сады.

В адрес Charlie Hebdo регулярно поступают угрозы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Журнал опубликовал их впервые в 2005 году, после чего делал это ещё несколько раз, последний раз – в сентябре 2020 года, когда в Париже начался суд над обвиняемыми в нападении на редакцию в 2015 году. Жертвами нападения тогда стали 12 человек, включая сотрудников редакции и полицейских.