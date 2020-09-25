В Капитолии прощаются с судьёй Рут Бейдер Гинзбург

В США, в Национальном скульптурном здании Капитолия проходит церемония прощания с судьёй Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Она стала первой американской женщиной, удостоенной такой чести.

Гинзбург умерла 18 сентября. Ей было 87 лет. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной-членом высшего суда Соединённых Штатов.

Гинзбург была номинирована на пост в 1993 году президентом Биллом Клинтоном и со временем стала символом либерального крыла Верховного суда. При её участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств.

Смерть судьи вызвала политические трения накануне президентских выборов 3 ноября, так как у республиканцев появилась возможность утвердить консервативное большинство в Верховном суде страны. В нынешнем составе суда пять судей были назначены президентами-республиканцами, четверо – президентами демократами.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру на вакантный пост члена Верховного суда в самое ближайшее время, не дожидаясь выборов. По словам президента, список претендентов уже составлен, приоритет отдаётся женщине.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден раскритиковал план Трампа, назвав его "применением грубой политической силы".