"Найди еврея". Эфир в 18:05

Евреев называли "главной тайной Советского Союза". Официальная идеология их словно не замечала, даже само слово "еврей" было под запретом. Одновременно их всячески дискриминировали, превращая в граждан второго сорта. В чем корни советского антисемитизма? Как еврейская культура и традиция пробивались из-под цензуры? Об этом рассказывают авторы открывшейся в Москве выставки "Найди еврея": Анна Наринская, литературный критик, куратор выставки, и Анатолий Голубовский, социолог, историк, искусствовед. Эфир в 18:05.

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